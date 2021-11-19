Что происходит на границе Польши и Белоруссии: Первые курды отправились домой. Но меньше в лагере не стало

Курдские дети против польских военных. Характерная картина. Фото: Олег АДАМОВИЧ

ДВОЕЛАГЕРЬЕ

После боев в начале недели с водометами и газом с одной стороны (польской) и палками с камнями с другой (курдов с белорусской) картина стала куда более скучной (с телевизионной точки зрения).

Беженцы разделились - одни покорно сидят у европейской границы в надежде, что их пустят, другие ушли в отапливаемый ангар, который заботливо предложили белорусские власти. Там можно и выспаться, и наконец поесть горячего.

- Почему вы не ушли под крышу? - спрашиваю маму с детьми у дымящего костра в трех метрах от колючей проволоки. - Холодно же, дождь может начаться.

- Так решили люди в форме. Нас всех разделили на две половины - одну увели под крышу, вторую оставили здесь, - ответила беженка.

То ли она просто врет, то ли сама запуталась.

С этими двумя лагерями та еще чехарда. Белорусы предложили уйти в ангар тем, кто хочет вернуться в Ирак. Но в итоге туда отправились все, кто замерз. То есть больше тысячи человек. У границы остались самые стойкие и уверенные, что близость к колючей проволоке ускорит их путешествие в Европу.

Белорусы за полторы недели неплохо разобрались, как поддерживать порядок в «таборе». Если в первые дни раздача еды заканчивалась драками и предупредительной стрельбой в воздух, то теперь кормежка скорее напоминает конвейер.

- Быстро, быстро, - командуют белорусские пограничники. Беженцам дают несколько секунд, чтобы взять паек, и отправляют за ограждение, чтобы не встали снова.

Правда, без давки все равно не обходится. Люди, зачем-то взяв с собой малышню, ломятся на раздачу. А задние ряды даже не понимают, что происходит!

- Еда или депортация? - спрашивают меня озадаченные беженцы, как в дефицитном СССР: «колбасу привезли или туалетную бумагу?».

Сотрудники Красного Креста жалуются на иракский эгоизм.

- Мы даем наборы, которых хватает на всю семью. Но они же всем кагалом приходят - пайку получают и папа, и мама, и старшие дети. В итоге у одних ничего, у других остается, - рассказал один из волонтеров.

Тем временем если в самом лагере ничего не происходит, то мигранты, которые стоят у колючки, начинают давить Европе на жалость: подводят к забору маленьких детей с исписанными лбами: «Умираю», «Помогите». Малышня скандирует на английском: «Мы любим Польшу». Языка они не знают, но фразу заучили. И так жалобно и синхронно, что сердце сжимается.

Полицейские наблюдают безмолвно.

ТЕПЛО И СЫТНО

В «теплый лагерь» я попал после раздачи ужина. Беженцам привезли грузовик яблок. Их оказалось так много, что довольные дети даже начали ими кидаться, как мячиками.

В самом ангаре пахнет, как в квартире после ночной попойки неопытных школьников, которые быстро отключились и не успели уйти в отрыв: вроде ничего, но налет несвежести все-таки есть. Оно и понятно, тут тысяча человек, у которых почти две недели не было возможности не то что помыться, но даже умыться.

Новый лагерь, конечно, не Версаль, но мигранты очень рады и этому. Главное, что дети в тепле. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Белорусские общественники привезли одежду. Мужских вещей хватило не всем, так что некоторые бородачи теперь стильно щеголяют у границы в дамских пальто. В фильме «Брат-2» похоже выглядели нью-йоркские сутенеры.

- Какие планы на будущее? - спрашиваю семью, разлегшуюся на матрасах и одеялах.

- У нас ребенок серьезно болен. В Ираке его не могут вылечить. Бежим в Евросоюз, чтобы попасть к врачам, - ответила женщина. Только курды не понимают, что там бесплатно ими заниматься никто не будет. А у самих денег на сложное лечение нет.

В складском ангаре - беженцы называют его warmhouse («теплый дом» с англ.) - свободного места становится все меньше. Если в первый день люди ложились рядами там, где раньше стояли полки с товарами, то теперь укладываются и в проходах.

После каждой холодной ночи с дождем «теплый дом» пополняется еще несколькими сотнями человек. Они перебираются от пограничного забора под крышу.

НЕ ВЫВОЗ, А ЗАМЕНА

В четверг из Минска в Багдад улетел Boeing 747, полный беженцев, решивших, что дома все же лучше, чем на польской границе. 400 арабов взяли на борт бесплатно - судя по всему, заплатили власти Ирака.

Только этот борт конец миграционного кризиса не приблизил ни на день. Разочаровавшихся в европейской мечте курдов он посадил на те места, с которых только что сошли на белорусскую землю их земляки. Новая партия нелегалов еще не лишилась надежды попасть в Европу.

Время сейчас работает на поляков: чем дальше, тем холоднее становится, большой лагерь на границе с каждым днем тает. А прорывы продолжаются, но не такие масштабные. Поляки заявили, что за последние дни их рубежи незаконно пытались пересечь 500 раз. В некоторых группах были сотни человек - получив от ворот поворот, они не встали лагерем, а пошли искать другое слабое место в колючем заборе Европы.

А с белорусской стороны границы курды, у которых еще осталась зарядка на телефоне, читают издевательские новости с той стороны забора. Пресс-секретарь польской погранохраны Анна Михальская не моргнув глазом сообщает, что за последние 24 часа власти страны приняли на территорию 79 оппозиционеров из Белоруссии, которые искали помощи. «Эти лица подали заявления о международной защите или декларировали, что в ближайшее время подадут такие заявления», - рассказала она.

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