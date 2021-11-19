Звезда сериала "Счастливы вместе" осудил скандальные откровения Елены Прокловой

Актер Виктор Логинов в редакции "Комсомолки". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актер, который для поклонников ситкома "Счастливы вместе" давно сросся со своим недалеким персонажем Геной Букиным, на самом деле оказался человеком глубоким и чувствительным. В интервью на Радио "Комсомольская правда" Виктор Логинов признался в любви своей молодой жене Марии Гуськовой, опроверг слухи о разводе и высказался по острым темам.

Виктор Логинов в роли Гены Букина, ситком "Счастливы вместе".

О СКАНДАЛЬНЫХ ОТКРОВЕНИЯХ ЕЛЕНЫ ПРОКЛОВОЙ

- В католической церкви во время заключения брака священник говорит: "Если кому есть что сказать, скажите сейчас, если нет, молчите до конца дней". Хотелось бы сказать тогда, но ведь тогда она выбрала другую позицию, тогда она выбрала позицию взять это и при помощи ли этого встать на ступень выше, и использовала.

И сейчас вдруг неожиданно – мои мемуары. Зачем? Зачем осквернять имя человека, который вписал свое имя крупным шрифтом в историю нашего государства (речь об Олеге Табакове, которого заподозрили в соблазнении Прокловой. - Ред.)? Для чего? Хайп надо вот этот поднять? Только для этого? Я не осуждаю никого, это ее личное дело. Если это болит и все это время человек не мог сказать, его 25 лет держали в подземелье, - это одно. А когда человек жил совершенно спокойно, был на олимпе успеха, все было хорошо и вдруг неожиданно… Зачем? Мне непонятно.

О ТОМ, СТОИТ ЛИ ГЕНИЯМ ПРОЩАТЬ ЗЛОДЕЙСТВО

- Опять же, о ситуации Прокловой и Табакова. Я пытаюсь это грязное белье не взвешивать, не размешивать, не смотреть туда и т.д. Если это великий актер, величие которого я вижу в кино и на сцене, дальше я не полезу. Я не полезу в личную жизнь Чарли Чаплина, например. Хотя, говорят, что там тоже было всего-всего… Для меня есть величие персонажа, и мне хватает этого. Если начать перемывать кости тому же Тициану или Микеланджело, мы с вами такое найдем!

О МОЛОДОЙ ЖЕНЕ И ПЛАНАХ НА ДЕТЕЙ

- Я вам скажу, что прелесть молодой или старой жены, как молодого и старого мужа, в одном. В родстве душ. Если оно есть, то неважно, молодая это жена или нет. У нас разница 23 года (Логинову 46, его жене-актрисе Марии Гуськовой - 23. - Ред.). Дочь моя постарше Маши будет, ей 27. Я четвертый раз в браке и думаю, что это единственный и последний раз, когда я женился осознанно. Это про про любовь, про ответственность, про и про планы будущие. Мы с Марией хотим детей. Поэтому я рад, что моя старшая дочь пока не сделала меня дедушкой. Мне еще рано, я еще планирую стать отцом.

Актер Виктор Логинов с супругой Марией. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ РАЗВОДЕ

- Недавно все писали, что мы с женой разводимся после года брака. Но информацию надо проверять. У Маши взломали Инстаграм и оставили там это сообщение. Мы потом об этом заявляли, но никто уже не слушал. А бегать и на каждом углу доказывать, что ты не ишак – бессмысленно. Пусть. С другой стороны, это же подогрело как-то интерес. Ну и ладно. Нет, мы живем уже второй год вместе и безумно счастливы друг от друга и от нашей жизни.

Виктор Логинов: "Я четвертый раз в браке и думаю, что это единственный и последний раз, когда я женился осознанно". Фото: Михаил ФРОЛОВ

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