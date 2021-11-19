Вся правда об обгоревшей в пожаре Марине Хлебниковой: смогла доползти до окна

Марина Хлебникова находится в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского после страшного пожара в квартире. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Марина Хлебникова находится в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского после страшного пожара в квартире. Исполнительницу хита "Чашка кофею" ввели в кому и подключили к ИВЛ. Она получила ожоги лица, головы и тела, отравилась едким дымом. В крови звездной пациентки также обнаружены следы алкоголя. Пока врачи борются за жизнь звезды 90-х, поклонники вокалистки усиленно молятся.

Во время пожара певица Марина Хлебникова смогла доползти до окна. Сотрудники МЧС нашли ее на полу без чувств.

Мама вокалистки рассказала, что запах гари в роковой вечер 18 ноября первой почувствовала дочь певицы - 22-летняя Доминика. Она же подняла тревогу. После вызова пожарных и "скорой" Доминика побежала в комнату матери, стала искать ее, звать. Певица отвечала дочери из темноты. Девушка побоялась входить в горящую комнату матери.

"Внучка подняла тревогу и стала вызывать пожарных и «скорую». К счастью они приехали очень быстро. Сейчас мы находимся в квартире у знакомых и очень плохо себя чувствуем, сильно переживаем за Марину", - цитирует Ирину Васильевну сайт mk.ru.

Друг певицы, обгоревшей во время пожара в своей квартире, рассказал, что последнее время психическое состояние женщины было удручающим. Ухудшение произошло после смерти бывшего мужа вокалистки Антона Логинова. "Ее муж покончил жизнь самоубийством в ее квартире. Это были сложные времена... У нее в жизни вот такая трагедия - ожог. У нее была депрессия очень долгая", - цитирует актера Якова Яблочника "Газета.Ru".

В свою очередь, представители Марины Арнольдовны признались, что находятся в шоке от случившегося и пока не готовы давать какие-либо комментарии.

Поклонники звезды с ночи, когда и разыгралась трагедия, коллективно молятся за Хлебникову. "Марина, живи!" - флешмоб с таким хештегом уже запущен всеми неравнодушными. Пользователи публикуют под ним фото 56-летней звезды.

Меж тем пластический хирург Наталья Ваганова объяснила, как могут залечивать ожоги Хлебниковой. "Все зависит от глубины поражения. Если 50% поверхностного ожога первой-второй степени, то все заживает быстро. Если ожог второй степени, то он заживает за две недели, если третьей, то уже делается пересадка кожи", - рассказала она.

Специалист добавила, что при глубоких ожоги последствия бывают очень серьезными. Особенно сложная ситуация возникает, если человек получает ожоги лица и груди. Они часто сочетаются с ожогом дыхательных путей, может развиваться пневмония. При этом на лице кожа хорошо заживает. "При ожогах лица повязки не накладывают обычно, их лечат открытым способом, их особо не закрывают. На лице идет неплохо заживление, поскольку хорошее кровоснабжение", - цитирует Ваганову "360".

Она подчеркнула, что сначала восстанавливают кожу, а потом делают реконструктивно-пластические операции. "На лице могут быть грубые рубцы, их иссекают и сшивают края раны. Берут кожу с непораженных участков и делают пересадку кожи. Самое главное, для того чтобы человек жил, ему нужно восстановить кожу", - резюмировала врач.

Около 22.40 домочадцы — пожилые родители исполнительницы и 22-летняя дочь Доминика - почувствовали запах гари и поняли, что пожар начался в комнате Марины. После вызова пожарных и «скорой» Доминика побежала в комнату матери, стала искать ее, звать.

Певица отвечала дочери из темноты, однако выйти из помещения сама не смогла - к этому времени она уже надышалась угарным газом. Девушка также побоялась входить в задымленное помещение, но переговаривалась с матерью до приезда спасателей.