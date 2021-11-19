Жуткое видео сгоревшей квартиры Марины Хлебниковой: у певицы обожжено лицо

Марина Хлебникова находится в реанимации после пожара Фото: Instagram.com

Известная певица Марина Хлебникова находится в реанимации с ожогами лица и тела. Артистка была госпитализирована после того, как в ее квартире произошел пожар. Судя по видео, комната звезды выгорела полностью.

От жуткого видео пожара в квартире Марины Хлебниковой становится не по себе. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Осведомленные источники сообщают, что певица заснула с сигаретой.

После пожара заслуженную артистку России увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом. Известно, что трагедия разыгралась на втором этаже двухуровневой квартиры на Ратной улице Москвы.

Комната Хлебниковой выгорела полностью. Из дома спасли пять человек, пишет Пятый канал.

В момент ЧП дома были певица, ее муж и дочь Доминика. Именно она вызвала спасателей.

Отметим, в последнее время имя Марины Хлебниковой фигурировало на первых полосах скандальной хроники. Все началось с того, что артистку засняли в гримерке с Александром Песковым. Марина выглядело изможденной и невозможно исхудавшей.

Марина Хлебникова с Александром Песковым Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После этого певец Шура выступил с заявлением. Он призвал спасти Хлебникову от алкогольной зависимости. После смерти своего экс-супруга она практически перестала выходить из дома. Марина даже была госпитализирована с нервным срывом. Знаменитость похудела до 43 кг. Позже она поведала о своем тяжелом недуге, из-за которого несколько месяцев не вставала.