Филипп Кирокоров поскандалил на вечеринке Муз-ТВ: певец унизил журналистку

Филипп Киркоров. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Государственном Кремлевском дворце пятничным вечером 19 ноября 2021 года было по-настоящему жарко. Все сливки российского шоу-бизнеса собрались на одной сцене по случаю 25-летия Муз-ТВ. Как водится, без скандала не обошлось.

На красной дорожке Кремлевского дворца появились самые любимые и голосистые артисты российской эстрады. Надев все лучшее сразу, они затмевали собой свет софитов. Николай Басков щеголял в бело-черном костюме. Выглядел он сногсшибательно. В последнее время золотой голос России заметно похудел и помолодел.

На красной дорожке - а точнее зеркальной - он мило позировал фотографам, озаряя своей улыбкой всех присутствующих. В какой-то момент Николай так увлекся, что не удержался на ногах. Он, поскользнувшись, рухнул на декорации, погнув часть из них. Впрочем, Басков ничуть не смутился и задорно рассмеялся на радость светским хроникерам.

Николай Басков уронил декорации. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот эпизод обсуждали весь вечер все присутствующие. Потом, когда перед народом появился несравненный Филипп Киркоров, ушлые репортеры решили поинтересоваться у короля эстрады, как он отреагировал на конфуз коллеги. "Ну что, посмеялись над своим другом?", - спросила певца девушка-репортер, имея ввиду падение Баскова.

То ли Филипп Бедросович был не в духе, то ли утомился. Но эмоций он сдерживать не стал.

"Дура что ль?", - отшил ее король. После чего вальяжно удалился.

Присутствовавшие при скандальной ситуации обыватели тут де вспомнили знаменитую перепалку Киркорова с журналисткой Ириной Ароян. В 2004 году на совместной пресс-конференции с Анастасией Стоцкой в Ростове-на-Дону репортерша задала вопрос Филиппу: "Чем обусловлено столь большое количество ремейков в вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий, новых авторов...?".

Киркоров в какой-то момент не сдержался. "Вы мне надоели. Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон". После чего выругался матом и выгнал женщину. "Все, взяла и ушла отсюда. Встала и ушла отсюда! Ремейков ей, видите ли, большое количество… На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду".

Видеозапись скандальной пресс-конференции вскоре стала объектом популярных интернет-мемов, а фразы из нее были разобраны на цитаты.