Сергей Лазарев и Николай Басков учинили публичную перепалку

Сергей Лазарев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Лазарев и Николай Басков устроили разборки во время одной из передач. Свидетелями конфликта невольно стали телезрители. Лазарев посчитал, что Басков пытается "быть затычкой в каждой бочке", влезая туда, куда не следует.

Сергей Лазарев и Николай Басков некоторое время назад стали ведущими шоу "Дуэты" на канале "Россия 1". После выступления Миши Марвина и рэпера Natan натуральному блондину настолько понравился их номер, что он решил присоединиться.

Николай со всем рвением перепевал музыкантов. Позже он поинтересовался: "Надеюсь, я не испортил?". На что Лазарев возмутился. Он заявил, что дуэт отлично справлялся и без Николая.

Сергей отметил постоянное желание золотого голоса России "напомнить о себе и быть затычкой в каждой бочке". "Понимаешь, когда человек хорошо поет, зачем еще лезть? Постоянно свои пять копеек…" - поведал он.

Выслушав гневную отповедь, Басков дал отпор своему соведущему. "У меня душа поет. Это моя любимая песня. Что ты вообще в мой огород пришел со своей капустой?" - огрызнулся исполнитель хита "Шарманка".

Однако Лазарев по-прежнему был недоволен и дал понять, что Басков, по его мнению, испортил номер. "Без него было бы лучше, но ничего страшного", - заявил он.