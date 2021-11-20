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В мире19 ноября 2021 22:12

В США присяжные оправдали белого, застрелившего двух афроамериканцев: «Готовимся к любому развитию событий»

Кайл Риттенхаус был членом народной дружины, защищавшей город от погромов
Людмила ПЛОТНИКОВА
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Кайл Риттенхаус после судебного заседания вышел победителем.

Кайл Риттенхаус после судебного заседания вышел победителем.

Фото: REUTERS

В августа прошлого года в американском городе Кеноша (штат Висконсин) вспыхнули беспорядки, после того как полицейский ранил там афроамериканца Джейкоба Блейка.

Стражи порядка прибыли на вызов в один из жилых домов, где Блейк с ножом отказался подчиняться их требованиям и попытался напасть на одного из полицейских. Позднее, после проведенного расследования прокуратура отказалась предъявлять обвинения обеим сторонам, сочтя действия полицейских оправданными.

Все это не помешало страстям разгореться: по всему Висконсину прокатились акции протеста против расизма и полицейского насилия, традиционно переросшие в погромы и беспорядки. Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал события в Кеноше «внутренним терроризмом». Он также направил туда 1000 нацгвардейцев.

Тогда же в Кеношу из Иллинойса приехал 18-летний Кайл Риттенхаус, присоединившийся к народной дружине, защищавшей город от мародеров.

В одно из дежурств на Риттенхауса, по словам, напали афроамериканцы, один из которых направил на него оружие, другой ударил скейтбордом, а третий начал вырывать из его рук винтовку.

Оружие у Риттенхауса было, он приобрел винтовку на законных основаниях, а мотив приезда в Кеношу определили прокуроры, заявившие, что этот молодой человек «искал неприятностей и создал опасную ситуацию».

Под опасной ситуацией они подразумевали прозвучавшие выстрелы: Риттенхаус, заявивший в суде о самообороне, застрелил двух афроамериканцев – 36-летнего Джозефа Розенбаума и 26-летнего Энтони Хубера.

Риттенхауса отдали под суд, сегодня, после нескольких недель слушаний и 26-часового совещания, присяжные оправдали его. А вот если бы признали виновным по всем статьям, то 18-летний Кайл мог бы оказаться в тюрьме до конца своего века.

Даже самые ярые противники движения «Жизни черных важны» не ожидали такого вердикта. И пока сложно предположить – во что все это может вылиться.

Напряжение чувствуется и в Белом доме. Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением по этому поводу, признав, что решение присяжных «рассердит и обеспокоит многих американцев». Глава государства призвал граждан «мирно выражать свои взгляды в соответствии с принципом верховенства закона». Он признал, что «Белый дом и федеральные власти готовы к любому исходу по этому делу». Несложно догадаться, чтоб под любым исходом власти подразумевают и новый виток гражданского противостояния и насилия в американском обществе.

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