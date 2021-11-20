Валерий Гаркалин успел написать завещание: кому достанется квартира в центре Москвы и загородный дом актера

Валерий Гаркалин несколько лет назад вложил все гонорары со съемок в покупку загородного дома. Хотел порадовать дочь и внука Фото: GLOBAL LOOK PRESS

67-летний Валерий Гаркалин умер в больнице после осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. Народный артист всегда много работал – ради семьи. Валерия Борисовича окружали любимые и любящие люди.

С супругой актер прожил в браке 32 года, Екатерина Гаркалина умерла 12 лет назад – у нее была диагностирована онкология. Больше Гаркалин не женился – очень любил свою Катю, всегда ее вспомнил. В браке у Гаркалиных родилась единственная дочь Ника. Сейчас театральному продюсеру Нике Гаркалиной 38 лет, она счастливо замужем за актером Павлом Акимкиным, у супругов есть сын Тимофей.

Дочь народного артиста Ника Гаркалина была его самым близким другом. Фото — кадр НТВ

Гаркалин с дочкой были друзьями: «Мы родственные души, очень близки. После смерти Кати дочь продолжает скрашивать мою жизнь, делать ее осмысленной. Она становится с возрастом еще более похожей на мать». Первое время после смерти Екатерины Гаркалиной дочь Ника жила с Валерием Борисовичем, чтобы он легче переживал трагедию. А потом вышла замуж, но фамилию оставила отцовскую. Валерий Гаркалин души не чаял во внуке – четвероклассник Тимофей Акимкин с едом дружил, радовался, когда тот забирал его из школы. Семья очень дружная – при первой возможности навещали друг друга.

У Гаркалина есть родная сестра - Марина уже пенсионерка, но работает экономистом, живет с мужем в Долгопрудном. Своих детей у нее нет, поэтому свою любовь отдает Нике и ее сыну. Все праздники Марина отмечала с семьей брата.

В гостиной квартиры Гаркалина на Тверской-Ямской на стенах картины и фото жены. Фото — кадр НТВ

Гаркалин недавно сказал: «Если были счастливые дни в моей жизни, то это когда дочь Ника родилась и когда родился внук Тимоша». У Валерия Борисовича несколько лет назад были сложные операции: однажды во время гастролей в Литве после сердечного приступа ему поставили бракованный коронарный стент. Тогда один из шунтов оказался бракованный - замены в больнице на тот момент не было, а операция экстренная: поэтому врачи сознательно пошли на этот шаг, чтобы спасти жизнь Гаркалина. Потом актеру сделали повторную операцию во Франции – доктора исправили «брак». После чего Гаркалин периодические проходил обследования в Израиле. Вернувшись из одной такой поездки, составил завещание. Все свое имущество Гаркалин завещал самым близким людям – дочери и внуку.

Белоснежная кухня Валерия Борисовича всегда в идеальном состоянии. Он сам редко готовил. Фото — кадр НТВ

Больших сбережений у артиста никогда не было. Валерий Гаркалин не копил деньги: когда была жива его жена Катя, то они путешествовали по всему миру. Гаркалин заработает и тут же покупал новую путевку – Валерий с Екатериной летали и в Новую Зеландию, и в Америку, и в экзотические, и в европейские страны. Гаркалин даже платил сам, чтобы брать жену с собой на гастроли и съемки: «Зато Катя увидела те страны и города, которые видел я». Когда жена умерла, то Валерий стал заботиться о дочери – ему было приятно «подкинуть» немного деньжат Нике.

Гаркалин много снимался: гонорары последних лет со съемок и гастролей копил, чтобы потратить на осуществление мечты - шесть лет назад купил дом за городом. Эта недвижимость находится в 100 км от Москвы, неподалеку от Можайска. Дом и участок в Подмосковье Валерий Борисович выбирал с дочкой. Гаркалин рассказывал, что когда они с Никой приехали по объявлению, то влюбились именно в участок – рядом лес, много зелени. Поэтому и купили: сначала 15 соток, потом докупили еще земли – теперь у Гаркалиных 30 соток и одноэтажный, но очень просторный дом. Валерий Борисович хвастался – грибы растут у них прямо на участке, как в лесу.

В Москве Валерий Гаркалин жил в трешке на Тверской-Ямской. Поддерживать чистоту в квартире артисту помогала приходящая домработница – нанял сиделку, которая однажды ухаживала за ним в больнице. Гаркалин рассказывал: «Моя задача была сохранить атмосферу в квартире, дух, который создала моя жена Катя». На белоснежной кухне артист готовил редко – ел в ресторанах или заказывал доставку, любил ездить в гости к дочке. Гаркалин говорил: «Самое главное, что внук и дочка меня любят. Я то их по определению люблю безумно».

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