Удары судьбы и яркие роли Валерия Гаркалина: «Я не догадывался, что эти страшные заболевания случаются так…»

Валерий Гаркалин - очень яркий комедийный актер, за последние 15 лет он перенес множество ударов судьбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валерий Гаркалин болел так долго и так тяжело, что некоторым сейчас на ум придет сочувственное слово «отмучался». Очень яркий комедийный актер, за последние 15 лет он в принципе перенес множество ударов судьбы. Были и проблемы со здоровьем (порой даже не проблемы, а катастрофы), и смерть любимой жены…

Впрочем, несчастья со здоровьем начались у него буквально с момента появления на свет, в родильном доме: там он подхватил полиомиелит, от которого на всю жизнь сохранилась небольшая хромота. Родился он в 1954 году, в Москве, но отец был из Тамбовской области, а мать - из Белоруссии (а в столице оба очутились, потому что помогали восстанавливать Москву после войны). Отношения их узаконены не были. В результате родители остались в Москве, а маленький Валерий отправился поправлять здоровье в деревушку под Минском. Там он и провел детство (причем белорусский язык стал для него родным).

Знаменитый артист скончался на 68-м году жизни, после полутора месяцев борьбы с COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потом родители все-таки поженились, и жизнь Валерия переменилась самым радикальным образом: теперь он жил в самом центре Москвы, напротив Андроникова монастыря. В мемуарах он рассказывает, что в школе (которую он терпеть не мог) самой большой его любовью стало кино: еще ребенком он умудрился посмотреть картину Клода Лелуша «Мужчина и женщина», которая произвела колоссальное впечатление.

«Сейчас вспоминаю, что после каждого просмотренного фильма я «проигрывал» его своим сверстникам, имея неизменный успех. Вероятно, нечто лицедейское жило во мне с малолетства, только не замеченное и не поощряемое…» Когда он учился в восьмом классе, родители переехали в Щелково. И сейчас не самый сияющий район Москвы, а тогда - подмосковный городок, «абсолютное убожество и серость, блочно-барачная архитектура, усталые, угрюмые, сильно пьющие люди». Зато там был Народный театр, и именно в этой самодеятельности Гаркалин сделал первые шаги как актер. Постановки в театре стали смыслом его жизни, а на безрадостную щелковскую атмосферу он внимания больше почти не обращал.

Его не приняли ни в один театральный вуз, он отправился служить в армию (на границу с Монголией и Китаем - во времена обострения отношений между СССР и КНР почти «горячую точку»). А по возвращении увидел объявление в «Вечерней Москве»: «Гнесинское музыкальное училище совместно с Московским театром кукол проводит набор студентов на обучение профессии актёра театра кукол». Все стремительно закрутилось, и, не успев опомниться, Гаркалин стал студентом. Работать с куклами ему очень понравилось. И через несколько лет вместе с другими выпускниками он создал в Кемерово театр «Люди и куклы», с которым объездил множество городов.

Первая же роль в кино у Гаркалина была главной, он сыграл ее в фильме Сергея Бодрова «Катала»

Потом был заочный актерско-режиссерский курс ГИТИСа и одновременно - работа в Театре кукол Сергея Образцова. А потом он поставил с приятелем, только что принятым в театр Сатиры, спектакль по пьесе Славомира Мрожека «Контракт». Минималистичная постановка неожиданно понравилась, и сначала спектакль вошел в репертуар, а потом и Гаркалин - в труппу. Так, в 35 лет, его наконец-то настиг актерский успех - не в кукольном, а в «человеческом», причем прославленном на всю страну театре.

Первая же роль в кино была главной, он сыграл ее в фильме Сергея Бодрова «Катала». Картину про шулера с чудовищной судьбой посмотрело огромное количество зрителей. Потом был телефильм «Белые одежды» по невероятно модному в перестройку роману Владимира Дудинцева. А в 1995-м вышла картина, с которой Гаркалин будет ассоциироваться всегда - комедия Владимира Меньшова «Ширли-мырли». Оценки ее всегда будут разниться: есть люди, которые «даже не смогли это досмотреть», но есть те, кто считает эту разнузданную комедию самым недооцененным фильмом 90-х. Меньшов долго искал актера на главную роль (вернее, четыре роли братьев-близнецов, один из которых считает себя русским, второй - евреем, третий - цыганом, а четвертый и вовсе чернокожий). «Меньшов на эту роль попробовал уже чуть ли не половину всех имеющихся в наличии в Российской Федерации артистов мужеского пола», - писал Гаркалин, - «включая и себя самого». Но все же остановил выбор на Валерии Борисовиче.

В 1995-м вышла картина, с которой Гаркалин будет ассоциироваться всегда - комедия Владимира Меньшова «Ширли-мырли»

В его фильмографии было еще много ролей: «Женщин обижать не рекомендуется», «Ландыш серебристый», «Андерсен. Жизнь без любви», «Крыша» (молодежная драма в постановке создателя «Ералаша» Бориса Грачевского). Но еще больше было ролей в театре. И невероятное количество персонажей он сыграл на телевидении - в десятках сериалов, от «Остановки по требованию» и «Участка» до «Моей прекрасной няни» и «Кто в доме хозяин?»

В 2008 году, на гастролях в Литве, ему стало плохо на сцене. Через несколько месяцев он рассказывал в интервью «Огоньку»: «Это просто курам на смех—два обширных инфаркта за полчаса, с клинической смертью посередине. Что меня напугало—так это внезапность. Я не догадывался, что эти страшные заболевания случаются так… Очнулся через три дня и только тогда понял, что у меня останавливалось сердце».

Восстанавливаться ему помогала жена, Екатерина, Катенька, которую он глубоко и нежно любил. Они поехали в Париж, прекрасно проводили время, вот только жена начала резко худеть. «Вся одежда стала ей велика. Не могу понять, почему я не придавал этому факту никакого значения. Столь очевидный симптом — резкое похудение — обязан был меня насторожить…» в горечью писал он в автобиографической книге, которую так и назвал - «Катенька».

Оказалось, что это рак. Она угасла стремительно. И это стало для него колоссальным потрясением.

Книгу, вышедшую уже в середине нового десятилетия, он завершает словами: «Самые близкие люди, очень любившие Катеньку, часто спрашивают меня, почему я не женюсь. Они предлагают мне этот путь с самыми лучшими намерениями, переживая за меня, сострадая моему одиночеству. Ну, как я могу объяснить, что в своём сознании по-прежнему остаюсь Катенькиным мужем? И никем иным. Я не вдовец, не холостяк, а именно Катенькин муж. Только Катенька умерла, что ничего не меняет в моём к ней отношении».

Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна беда, преследовавшая его много лет - алкоголь. В мемуарах он рассказывает об этот максимально откровенно, действительно как на исповеди. Бывало, что он срывался, уходил в страшные штопоры, но каждый раз находил в себе силы вернуться к работе.

И, наконец, COVID-19. 5 октября его доставили в Коммунарку, и с тех пор не проходило недели, чтобы не появлялись новые тревожные сообщения. Но - опять таки - он боролся за жизнь, и ровно полтора месяца сохранялась надежда на то, что все как-нибудь обойдется. Увы. Не обошлось.

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