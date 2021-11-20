Прославился в комедиях, а тяготел к драмам: Валерия Гаркалина раздирал внутренний конфликт

Валерий Гаркалин скончался ранним утром 20 ноября от последствий коронавируса и тяжелых хронических заболеваний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Родные, друзья и поклонники скорбят по Валерию Гаркалину, который скончался ранним утром 20 ноября от последствий коронавируса и тяжелых хронических заболеваний. Большинство зрителей помнят актера по комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли", где Гаркалин блестяще сыграл разлученных братьев-близнецов. Однако, по мнению киноманов, как большого артиста его раскрыл совсем другой проект. Леонид Белозорович, режиссер сериала "Белые одежды", который в 1992 году сделал молодого Валерия Гаркалина знаменитым, поделился воспоминаниями об артисте на Радио "Комсомольская правда".

- Мне трудно говорить о Валере, потому что он был не только мой товарищ по искусству, по работе, но это был мой друг очень хороший, - признался Белозорович. - Мы с ним были рядом до последнего. Созванивались буквально в начале октября, перед его госпитализацией. И, конечно, мне очень тяжело сейчас говорить о нем, потому что я испытываю шок. У меня подаренная когда-то его фотография на стене висит. И он там пишет, съемки в "Белых одеждах" стали для него лучшим временем в жизни...

По словам режиссера, Валерий Борисович был по-настоящему уникальным человеком: образованным, очень добрым, любил пошутить - с ним всегда было тепло и комфортно. А еще Белозорович считал Гаркалина большим философом, которому больше подходили драмы, чем комедии.

- Это уход большого артиста, который мог еще многое-многое сыграть. Я всегда говорил Валере, что уход в такое комедийное кино, может быть, был для него не совсем правильно, потому что он глубинный человек, - поделился Леонид Белозорович. - Если вспомнить опять же "Белые одежды", то там перед нами удивительный человек с умными глазами, это мыслитель-философ, другого человека я не видел на эту роль. Мне кажется, это одна из лучших его ролей.

Рассказал режиссер и о памятном случае в работе над сериалом, который поразил его до глубины души.

- Был один момент, который я запомнил навсегда. В нашей картине "Белые одежды" герой Валеры должен был совершить побег на лыжах и лихо уходить от НКВДшников. Те, кто знал Гаркалина, были в курсе, что у него были с ногой проблемы, - вспомнил друг артиста. - Но когда я утверждал его на роль, то Валера мне об этом не сказал. Я предупреждал: "Валер, у нас там предстоят гонки на лыжах, падение и так далее". Он отвечал: "Да, да, никаких проблем". Хотя как оказалось, он на лыжах вообще никогда не стоял! И поэтому, когда мы стали снимать, это было с одной стороны, весело, потому что актер плохо ходил. С другой стороны, драматично, потому что нужно было снять. Тем не менее, Валера все-таки сделал это. Он падал как надо, он все это сделал. И меня поразило, что вот ради этой роли он даже не сказал, что он не умеет ходить на лыжах. Только потом он мне признался: "Я боялся, что ты меня не утвердишь". Вот это для меня очень сильный момент...

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