Один случай на 10 тысяч: Почему прививка от коронавируса не спасла Валерия Гаркалина

Валерий Гаркалин сражался с ковидом, его семья и поклонники молились об исцелении актера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Целых полтора месяца, пока 67-летний Валерий Гаркалин сражался с ковидом, его семья и поклонники молились об исцелении актера. Однако, в последние дни состояние звезды комедии "Ширли-мырли" стремительно ухудшалось, а за сутки до смерти уже было понятно: счет идет на часы. Ранним утром 20 ноября народного артиста не стало: по заключению врачей, он скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока.

Ни для кого не секрет, что у Гаркалина было множество серьезных болячек: Валерий Борисович никогда не скрывал, что любит выпить. Десять лет назад он пережил инфаркты, несколько раз впадал в кому... Но даже после таких потрясений артист продолжал работать на износ: играл в театре, снимался в кино, преподавал в ГИТИСе. И до последнего, по словам помощницы Натальи Тепловой, актер ездил на гастроли и бывал в институте - "заразиться мог, где угодно".

Между тем, как рассказывала kp.ru дочь звезды Ника Гаркалина, ее отец был сторонником прививок и еще летом вакцинировался от коронавируса. Результаты первой прививки оказались странными: антитела у Валерия Борисовича так и не появились.

- То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку, - объяснил kp.ru врач-пульмонолог Сергей Пурясев. - В результате формируется неправильная реакция иммунитета. Однако, это очень редкий случай, который говорит о крайне серьезном износе организма: если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев.

Тем не менее, по словам доктора, вакцинироваться все равно необходимо. А вместе с этим, что архиважно, - беречь себя.

- Прививка ведь не исключает другие меры борьбы с заражением - ношение маски, мытье рук, соблюдение социальной дистанции и, по возможности, самоизоляции - продолжает Сергей Пурясев. - Некоторые думаю, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста - это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае - это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту.

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