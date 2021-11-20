Последнее видео Саида Губденского: Что известно о погибшем в лобовой аварии на Кутузовском автоблогере

Блогер Саид Губденский погиб в ДТП в Москве 20 ноября Фото: Instagram.com

Около трех часов дня 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве черная BMW вылетела на встречную полосу. Тюнингованное авто протаранило две другие иномарки. Из «Бэхи» через лобовое стекло на дорогу вылетел водитель. За рулем был Саид Губденский. Его пассажира в тяжелом состоянии забрали в больницу, однако, в реанимации он скончался.

Погибшему Саиду Губденскому было 28 лет. Родом он из Дагестана, до переезда в Москву жил в Махачкале. Там он начал заниматься автотюнингом: прокачивал не только внешний вид тачек, но и двигатели. Запустил собственный бизнес — мастерскую. Параллельно занимался общепитом — небольшими кафе и доставкой еды. Последнее время ударился в трейдинг и криптовалюты.

Главной страстью Саида была марка BMW. В своем инстаграме он показывал и рассказывал про переделанные в его студии авто. При этом блогер жаловался, что в Дагестане ему трудно вести дела и находить понимание с местными властями. Поэтому в 2020-м он перебрался в Москву.

Бизнесмен рассказывал, что к ним за модернизацией машины обращался Эдвард Бил — еще один блогер, который прошлой весной стал участников резонансной аварии на Смоленской площади. Бил за рулем Audi RS6 на большой скорости выскочил на встречную полосу протаранил несколько машин. Сидевшая за рулем одного из автомобилей женщина оказалась зажата грудой металла. Суд дал Эдварду два года ограничения свободы.

— Я жесткий враг этого! Не делайте шашки по городу на скорости в потоке, — высказался Саид после ДТП с Эдвардом Билом. — Кто-то один маневр сделает и ты просто воткнешься — сто пудов! И унесешь с собой еще кого-то.

Но назвать Саида дисциплинированным водителем также нельзя. В своем блоге он рассказал, что провел пять суток под административным арестом за нарушение правил дорожного движения. В чем именно состоял проступок, Саид не уточнял. При этом он периодически выкладывал ролики, в которых он гоняет по столице и дрифтует на дорогах. В одном из видео, которые Саид опубликовал за несколько часов до смерти, он едет по выделенной полосе для автобусов и хвастается, что может позволить себе это, так как на машине нет номеров.