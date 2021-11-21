Похороны Виктора Коклюшкина обернулись грандиозным скандалом

Похороны Виктора Коклюшкина.

Виктор Коклюшкин скончался 11 ноября на 76-м году жизни. Писатель-сатирик умер от острой сердечной недостаточности. Похоронили артиста на Щербинском кладбище в Москве. По каким-то причинам на похоронах не появились Клара Новикова, Владимир Винокур и Елена Степаненко, для которых он написал много монологов. Не пришел на прощание с ним и юморист Евгений Петросян, с которым у звезды в последнее время были непростые отношения. Впрочем, настоящим шоком для общественности стало известие о том, что на похороны Коклюшкина не пришла вдова Ольга Злотник и их 37-летний сын Ян.

Организацией похорон Виктора Коклюшкина занималась первая семья писателя - его бывшая жена Любовь и дочь Эльга с мужем Владимиром Соловьевым. "Он для меня остался самым-самым, я к нему очень хорошо отношусь", - отметила Любовь.

Соловьев подошел к гробу с телом Виктора Михайловича и постоял там недолго, склонив голову. Он признавался, что тяжело переживал уход родственника. "Мы с женой навещали его. Виктор Михайлович боролся. Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все - почки, легкие... В четверг, в 23:20, позвонил врач и сказал, что сердце Виктора Михайловича остановилось... Он скончался от острой сердечной недостаточности", - делился 58-летний Владимир Рудольфович.

Фото: НТВ "ТЫ не поверишь!"

Ольга Злотник и сын Ян на похороны не пришли. Друзья покойного писателя надеются, что вдове и сыну писателя появиться на кладбище помешали обстоятельства непреодолимой силы. Ольга в свое время помогла Коклюкшину избавиться от алкогольной зависимости.

Еще одним скандалом на похоронах стало заявление близких сатирика о том, что юморист Ефим Шифрин никак не отблагодарил Коклюшкина, который сделал из него звезду. Так, Лион Измайлов отметил, что в последние годы жизни Шифрин все меньше общался с Виктором Михайловичем, но "продолжал использовать его монологи на своих концертах". При этом мэтр назвал Ефима Залмановича "неблагодарным и сложным человеком".

Фото: НТВ "ТЫ не поверишь!"

Эти слова до глубины души возмутили шоумена. "Этот человек в рай не попадет даже с QR-кодом", - сказал он.

Ефим Залманович, к слову, был одним из немногих, кто пришел на похороны Коклюшкина и выразил слова соболезнования его семье. "Витя с каждым годом закрывался все больше и больше. На вопросы о доме он всегда уходил от ответа. Мы с Витей никогда не ссорились, никогда в жизни. Мы стали общаться реже, это и дало повод человеку судачить об этом. Но не мужское это дело и не его", - заявил артист в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.