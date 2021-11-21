«Не дышите на меня!»: Пять причин неприятного запаха изо рта

Часто аромат изо рта является симптомом серьезных заболеваний. Фото: EAST NEWS

Галистоз — неприятный запах изо рта — может здорово испортить жизнь. И что самое обидное — часто человек сам не ощущает неприятный запах, зато окружающие об этом отлично осведомлены. Наш эксперт Элина Хило, стоматолог-терапевт клиники «СМ-Стоматология», объяснила, почем не стоит игнорировать проблему и как можно скорее обратиться к врачу.

- Иногда галистоз - явление временное и связано с употреблением еды с сильным ароматом, например, лука, чеснока, специй, которые не всем нравятся, - объясняет эксперт. - Но очень часто аромат изо рта является симптомом серьезных заболеваний.

КСТАТИ

Как самому ощутить свой запах

Существуют несколько простых тестов, которые помогут вам в этом:

- Оближите металлическую ложку и понюхайте ее. Слюна будет пахнуть также, как и ваше дыхание.

- Поднесите ко рту зеркало, выдохните в него и сразу же вдохните. Именно это чувствуют люди, которые с вами общаются.

- Воспользуйтесь зубной нитью. Почистите ей межзубные промежутки и понюхайте. Она пахнет также, как и ваше дыхание.

А теперь перейдем к тому, какие же причины могут проявляться в виде галитоза и как их нужно корректировать.

Причина № 1. Стоматологические проблемы

Собственно, самая очевидная. Из-за неправильной домашней гигиены вы регулярно будете сталкиваться с неприятным запахом изо рта. Причем рано или поздно за ним последуют кариес и воспаления десен. В данном случае запах будет связан с тем, что остатки пищи будут прекрасной средой для размножения патогенных бактерий, а пахнуть будут отходы их жизнедеятельности.

Вероятность развития галитоза выше у тех, кто носит брекеты или протезы. В этом случае к стандартному очищению зубов прибавляется использование специальных ершиков, ирригаторов, монопучковых щеток. Если этого не делать, то вокруг мест крепления тех же брекетов будет скапливаться налет, который станет причиной неприятного запаха.

Кстати, забывая ухаживать за языком вы также можете столкнуться галитозом. На нем тоже скапливается налет и размножаются патогенные бактерии. Еще одной не самой очевидной причиной галитоза может стать недостаток выработки слюны. Омывая зубы, она удаляет часть налета.

Что делать: чистите зубы утром и вечером, пользуйтесь зубной нитью, полощите рот после каждого приема пищи. Обязательно приобретите ирригатор. Это полезно будет не только тем, кто носит брекеты, но и всем тем, кто хочет пореже лечить кариес. И обязательно пейте достаточное количество жидкости. Чем ее больше, тем проще организму вырабатывать достаточное количество слюны.

Причина № 2. Нарушение функций ЖКТ

Не удивляйтесь, если стоматолог отправит вас на консультацию к гастроэнтерологу. Часто галитоз связан со злоупотреблением нездоровыми диетами, например такими, которые предполагают отказ от одного приема пищи или исключение животных продуктов. Такое несбалансированное питание ускоряет развитие заболеваний желудка, особенно, если к ним есть генетическая предрасположенность. Очень часто на фоне питания с недостатком калорий может развиться, например, ферментопатия – недостаточность ферментов, которые необходимы для переваривания поступающих с пищей веществ. И если это коснется расщепления белков в желудке, то они будут лежать там мертвым грузом, гнить и выделять сероводород, который имеет неприятный запах.

Что делать: если галитоз сопровождается болью в животе, метеоризмом, расстройством стула, тошнотой, обязательно посетите гастроэнтеролога.

Причина № 3. ЛОР-заболевания

В случае хронических заболеваний носоглотки в пазухах носа или в миндалинах может выделяться гной, который пахнет весьма неприятно. Причем выделяться аромат может в носу, а выходить будет через ротовую полость и ощущаться окружающими. Как правило, причинами неприятного запаха становятся гайморит, аденоиды и полипы.

Что делать: не запускайте ОРЗ. Если своевременно не начать лечение, то банальная простуда может стать причиной хронического воспаления. Если вы уже столкнулись с ним, подключаться к коррекции заболеваний должен отоларинголог.

Причина № 4. Сахарный диабет.

Нередко, это опасное заболевание дает о себе знать, казалось бы, незначительными симптомами. И галитоз один из них. Если дыхание имеет примесь запаха ацетона, то возможно, сахарный диабет коснулся и вас. Такой аромат появляется при токсическом воздействии глюкозы на организм. Сопутствующими симптомами диабета также являются слабость, повышенная утомляемость, прибавка веса, нарушение сна, кожный зуд, сухость во рту.

Что делать: записаться к терапевту и сдать необходимые анализы. Если диагноз подтвердится, подключать к лечению эндокринолога.

Причина № 5. Пирсинг языка.

Модное нынче увлечение – прокалывание языка, может стать причиной развития галитоза. Даже если заживление прошло без проблем, сережка в ротовой полости постоянно соприкасается с пищей. Из-за этого отверстие, сделанное во время пирсинга, может травмироваться. А это воспаления, в том числе и хронические. При чем не только языка! Инфекция может распространиться на всю полость рта.

Что делать: лучше не искушать судьбу и носить сережки только в ушах.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Как видите, не обнаружив причину галитоза, маскировать его ароматизаторами или каким-либо народными средствами – бессмысленно. В 80 % случаев неприятный запах изо рта все же связан со стоматологией. Регулярные профессиональные чистки, своевременное лечение кариеса и болезней десен, подбор подходящих для вас средств и гаджетов для ухода – лучшая профилактика неприятного запаха изо рта.