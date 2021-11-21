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Происшествия21 ноября 2021 7:55

Накануне ДТП на Кутузовском проспекте скандальный блогер Саид Губденский заявил, что не боится смерти

28-летний дагестанец много раз повторял, что остановить его невозможно и что он всегда идёт напролом
Павел КЛОКОВ
Павел КЛОКОВ
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
После громкой аварии пользователи кинулись пересматривать ролики, которые снимал Губненский.

После громкой аварии пользователи кинулись пересматривать ролики, которые снимал Губненский.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Очередное смертельное ДТП произошло днём в субботу 20 ноября. Черный BMW, за рулём которого сидел известный блогер Саид Губденский, вылетел на встречку, ударил лоб в лоб Volvo и зацепил Mercedes. В результате погибли два человека - сам блогер и его близкий друг Заур Ибрагимов, который также увлекался автоспортом и имел вместе с Саидом свою собственную тюнинг-мастерскую. Остальные участники ДТП получили ссадины, ушибы и от госпитализации отказались.

После громкой аварии многие пользователи кинулись пересматривать ролики, которые снимал Губденский. И выяснили, что он долгое время страдал депрессией, жаловался на то, что его сглазили, из-за чего ему пришлось продать любимые машины (за сутки количество подписчиков в Инстаграме увеличилось с 500 тыс до 620 тыс). В Москву Саид приехал летом прошлого года - и за это время успел стать популярным блогером. Он не один раз открывал секрет своего успеха. И говорил, что хайп поднять можно только с помощью «опасных проектиков». Например, однажды он выехал на центральную площадь Грозного на машине, обклеенной тонировкой. И вызвал немалый ажиотаж. В другой раз взялся за бензин в Дагестане. И начал выяснять, у какой заправки лучшее топливо. Выяснил. И даже уговорил фирму, чей бензин оказался самым чистым, заключить с ним рекламный контракт. Так появились первые блогерские деньги.

Дальше были и другие эксперименты. Например, с анализом воды (схема такая же, как с бензином). Просто отдал образцы на экспертизу химику и потом озвучил результаты. Интерес к блогеру рос.

- Хотя меня и обвиняли в продажности, говорили, что я это делаю исключительно ради денег, я всё равно шёл вперёд, - признаётся Губденский в очередном ролике. - Чтобы меня остановить, меня надо убить. А смерти я не боюсь... Потому что смерть меня сделает только ближе к моей основной цели.

Какая основная цель была у Саида, он не сказал. Вероятно, это что-то религиозное.

Напомним, что перед тем, как заняться блогерством, Губденский работал в строительной компании на должности маркетолога, но был недоволен своей зарплатой. Переехал в столицу (из дагестанского села Губден). И создал свой личный тренд SG (Саид Губденский). Купил на последние деньги BMW М5 и начал снимать ролики. Катался, в том числе, без номеров. Неоднократно превышал скорость. И оставался без водительских прав.

Затем с двумя друзьями Натаном и Зауром (Заур Ибрагимов погиб вместе с блогером 20 ноября) основали тюнинг-ателье («чтобы делать бабки»).

- Заур лучше всех делает машины, - пояснял несколько месяцев назад Саид. - Но он не такой амбициозный как я. Он любит более планомерную безопасную жизнь. А я авантюрист. Я иду напролом. Мне надо ломать, рушить, забираться на гору. В итоге наш тандем получился успешным.

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