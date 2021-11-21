Накануне ДТП на Кутузовском проспекте скандальный блогер Саид Губденский заявил, что не боится смерти

После громкой аварии пользователи кинулись пересматривать ролики, которые снимал Губненский. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Очередное смертельное ДТП произошло днём в субботу 20 ноября. Черный BMW, за рулём которого сидел известный блогер Саид Губденский, вылетел на встречку, ударил лоб в лоб Volvo и зацепил Mercedes. В результате погибли два человека - сам блогер и его близкий друг Заур Ибрагимов, который также увлекался автоспортом и имел вместе с Саидом свою собственную тюнинг-мастерскую. Остальные участники ДТП получили ссадины, ушибы и от госпитализации отказались.

После громкой аварии многие пользователи кинулись пересматривать ролики, которые снимал Губденский. И выяснили, что он долгое время страдал депрессией, жаловался на то, что его сглазили, из-за чего ему пришлось продать любимые машины (за сутки количество подписчиков в Инстаграме увеличилось с 500 тыс до 620 тыс). В Москву Саид приехал летом прошлого года - и за это время успел стать популярным блогером. Он не один раз открывал секрет своего успеха. И говорил, что хайп поднять можно только с помощью «опасных проектиков». Например, однажды он выехал на центральную площадь Грозного на машине, обклеенной тонировкой. И вызвал немалый ажиотаж. В другой раз взялся за бензин в Дагестане. И начал выяснять, у какой заправки лучшее топливо. Выяснил. И даже уговорил фирму, чей бензин оказался самым чистым, заключить с ним рекламный контракт. Так появились первые блогерские деньги.

Дальше были и другие эксперименты. Например, с анализом воды (схема такая же, как с бензином). Просто отдал образцы на экспертизу химику и потом озвучил результаты. Интерес к блогеру рос.

- Хотя меня и обвиняли в продажности, говорили, что я это делаю исключительно ради денег, я всё равно шёл вперёд, - признаётся Губденский в очередном ролике. - Чтобы меня остановить, меня надо убить. А смерти я не боюсь... Потому что смерть меня сделает только ближе к моей основной цели.

Какая основная цель была у Саида, он не сказал. Вероятно, это что-то религиозное.

Напомним, что перед тем, как заняться блогерством, Губденский работал в строительной компании на должности маркетолога, но был недоволен своей зарплатой. Переехал в столицу (из дагестанского села Губден). И создал свой личный тренд SG (Саид Губденский). Купил на последние деньги BMW М5 и начал снимать ролики. Катался, в том числе, без номеров. Неоднократно превышал скорость. И оставался без водительских прав.

Затем с двумя друзьями Натаном и Зауром (Заур Ибрагимов погиб вместе с блогером 20 ноября) основали тюнинг-ателье («чтобы делать бабки»).

- Заур лучше всех делает машины, - пояснял несколько месяцев назад Саид. - Но он не такой амбициозный как я. Он любит более планомерную безопасную жизнь. А я авантюрист. Я иду напролом. Мне надо ломать, рушить, забираться на гору. В итоге наш тандем получился успешным.

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