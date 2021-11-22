Саратовские "Метаморфозы", "Стоит над горою Геннадий", Леонтьев, Навальный и бараны, приговоренный жрец, укрепление пьяного бюджета, ядерная бомба и гвинтокрыл

В одну небылицу Рашкина не поверили - он сочинил другую. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коммунист В. Ф. Рашкин в своих отношениях с фауной Саратовской обл. явно вдохновлялся овидиевыми "Метаморфозами". Последняя версия его приключений гласит, что изначально он собирался половить рыбу. Хотя и непонятно, зачем рыбаку навороченное ружье с тепловизором. Разве что Лысогорский р-н Саратовской обл. сейчас представляет собой ледяную пустыню, по которой ходит лихой человек, и коммунист на случай нападения лихого человека решил вооружиться.

Как бы то было, сперва В. Ф. Рашкин решил метаморфировать карася в порося, и увидев в окошке электронного тепловизора лесного кабанчика, произвел меткий выстрел. Однако, разрешающая способность дорогостоящего гаджета оказалась невелика. То был не кабан, а лось, у которого и силуэт, и рост в холке совершенно другой. Хорошо еще, что тепловизор не увидел какого-нибудь саратовского партийного товарища, а то бы Нимврод поразил и его в качестве кабана. Раньше считалось, что от лося лосята, от свиньи поросята, но для прибора ночного видения все едино.

Вероятно, В. Ф. Рашкин руководствовался пословицей "Лося бьют в осень" – тем более, что в соответствии с приметой в мошенничестве в особо крупном размере была обвинена руководительница аудиторской фирмы РСМ РУСЬ Е. П. Лоссь и теперь СК пустил по следам беглянки борзых собак. Будь Рашкин рассудительнее, он тоже мог бы принять участие в охоте на аудиторшу, но вторая часть пословицы гласит: "А дурака завсегда" – и он пал жертвой этой народной мудрости.

Сейчас в немалых раздумьях находится лидер КПРФ Г. А. Зюганов. С одной стороны, русские своих не бросают, и надо заступиться за товарища-партийца, с другой – Рашкин вождил не по-детски и явно сам метил в лидеры, что не очень склоняло Геннадия Андреевича полагать душу свою за партайгеноссе своя. Скорее всего рассудительный Зюганов заранее оказался готов мужественно перенести рашкинское несчастье.

Геннадий Гудков с 2019 года живет в Болгарии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другой Геннадий, полковник запаса ФСБ Г. В. Гудков, с 2019 г. проживающий в болгарском г. Варна, куда он бежал, опасаясь расправы со стороны товарищей по спецслужбе, сформировал инициативную группу по созданию в Болгарии общественного движения "За свободную Россию!".

В XIX в. Россия освобождала братушек от османского ига. Долг платежом красен, и в XXI в. братушки намерены освободить Россию от чекистского ига. В Варне же поставят памятник Г. В. Гудкову – "Стоит над горою Геннадий, свободной России чекист".

Что же касается вкусной и полезной живности, то к ней обратился не только В. Ф. Рашкин, но и славный журналист, а теперь еще и вице-президент "Роснефти" М. В. Леонтьев. Страстный Михаил Владимирович сравнил не привитых от COVID граждан с баранами, которые не пасутся без пастуха. Вероятно, имея в виду пушкинское

"К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь".

Но тут его подвергли (причем, похоже, с разных сторон) прогрессивному ипатьевскому методу, и М. В. Леонтьев публично покаялся в своем буесловии.

«К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь...» Фото: Евгения ГУСЕВА

Повинную голову меч не сечет, тем более что десять лет назад, после думских выборов 2011 г. А. А. Навальный воодушевлял своих сторонников идти на штурм здания ЦИК, восклицая: "Ну чё вы встали как бараны, <возлюбленные> в рот!". После чего бараны горячо возлюбили Алексея Анатольевича и признали его своим верховным вождем. На этом фоне Михаил Владимирович – само смирение и кротость.

Но штурм публичных зданий – дело вообще рискованное, шалость, могущая навлечь неприятности. 6 января 2021 г., на День Трех Королей, более смелые, нежели в 2011 г., несогласные взяли штурмом здание Конгресса США и даже маленько пограбили. За это на них с неотвратимостью падает карающий меч диктатуры демократа. Аризонского шамана Якова Ченслея, явившегося на Капитолийский холм в образе языческого жреца, т. е. в шкурах, боевой раскраске и с рогами, суд приговорил к 3 ½ годам лишения свободы. Не помог даже довод защиты, отмечавшей, что он был мирным участником протестов и у него есть проблемы с психическим здоровьем. Если даже в Сияющем Городе на Холме закон столь свиреп, трудно понять, на что рассчитывал в тоталитарной России барановодитель А. А. Навальный.

Свой вклад в тоталитарность вносит и фискальное ведомство. Минфин предлагает поднять цены на крепкий алкоголь: поллитровка водки самой бюджетной марки подорожает на 20 рублей. Инициативу т. Силуанова объяснили экономической целесообразностью.

Можно было объяснить также и тем, что аппаратчики Минфина прониклись исконными и посконными началами. Пьяный бюджет искони был палладием российской государственности, и т. Силуанов тут выступает в качестве твердого скрепоносца. Чем доказывает всю неосновательность причисления его к пятой колонне.

Убранные на Кутузовском провода - явные признаки грядущего Армагеддона... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К тому же А. Г. Силуанов, как доверенное лицо, знает много, и повышением цен на водку готовится к скорым чрезвычайным военным расходам. Эксперт финансируемого конгрессом США Радио Свобода П. А. Фельгенгауэр видит явные признаки грядущего Армагеддона: "К этому готовятся, в Москве, например, исчезли все троллейбусы, провода чтобы убрать с улиц, чтобы когда уже полетели американские ракеты, Путин, скажем, едет в своем кортеже, его надо срочно выдернуть с помощью вертолета. Можно перекрыть движение на Кутузовском проспекте, может сесть вертолет, а как он сядет, если там провода троллейбуса?".

При этом, сколь можно понять, американские СЯС грозят своим поражающим действием только членовозам, тогда как вертолетам ядерный удар не страшен. Умное и гуманное оружие.