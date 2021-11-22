Автоблогер, погибший в аварии на Кутузовском проспекте, призывал: «Не делайте шашки по городу на скорости в потоке. Унесешь с собой еще кого-то»

Саид Губденский погиб в аварии на Кутузовском проспекте 20 ноября. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

20 ноября на Кутузовском проспекте неподалеку от дома №31 черная BMW вылетела на встречную полосу. Что стало причиной такого маневра, пока непонятно (см. «Комментарий эксперта»). Ответ даст официальная экспертиза: возможно, водитель превысил скорость, ехал на летней резине, в результате на мокром асфальте не справился с управлением. За рулем был 28-летний автоблогер и владелец тюнинг-мастерской Саид Губденский.

BMW столкнулась с Volvo и Mercedes. Саида выбросило из машины на асфальт через лобовое стекло. Он скончался на месте. Скорая забрала в больницу его пассажира, но спасти мужчину не удалось. Остальные участники ДТП получили ссадины, ушибы и от госпитализации отказались.

Погибший пассажир - Заур Ибрагимов, президент «Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан».

BMW столкнулась с Volvo и Mercedes. Саида выбросило из машины на асфальт через лобовое стекло. Он скончался на месте. Фото: Кадр видео

ГЛАВНАЯ СТРАСТЬ

Саиду Губденскому было 28 лет. Родом из дагестанского села Губден. До переезда в Москву жил в Махачкале. Там он начал заниматься автотюнингом: прокачивал не только внешний вид тачек, но и двигатели. Запустил собственный бизнес — мастерскую. Параллельно занимался общепитом — небольшими кафе и доставкой еды. В последнее время ударился в трейдинг и криптовалюты.

В 2020-м перебрался в Москву. Главной страстью Саида была марка BMW. Он создал свой личный бренд SG (Саид Губденский). Купил на последние деньги BMW М5, начал снимать ролики.

Затем с двумя друзьями Натаном и Зауром основали тюнинг-ателье ZR («чтобы делать бабки»), оно расположено в 800 метрах от места, где в аварии погибли Саид и Заур.

В своем инстаграме Саид показывал переделанные в его студии авто.

Он рассказывал, что к ним за модернизацией машины обращался Эдвард Бил — еще один блогер, который прошлой весной стал участников резонансной аварии на Смоленской площади. Бил за рулем Audi RS6 на большой скорости выскочил на встречную полосу протаранил несколько машин. Женщина-водитель одного из автомобилей оказалась зажата грудой металла. Суд дал Эдварду два года ограничения свободы.

Также клиентом Губденского был другой любитель хайпа — автоблогер Литвинов.

Саиду Губденскому было 28 лет. Родом из дагестанского села Губден. Фото: Instagram.com

«СМЕРТИ Я НЕ БОЮСЬ»

После громкой аварии многие пользователи Сети кинулись пересматривать ролики, которые снимал Губденский. И выяснили, что он долгое время страдал депрессией, жаловался на то, что его сглазили, из-за чего ему пришлось продать любимые машины (после этого поста за сутки количество подписчиков блогера в Инстаграме увеличилось с 500 тыс до 620 тыс).

Он не один раз открывал секрет своего успеха. Говорил, что хайп поднять можно только с помощью «опасных проектиков». Например, однажды он выехал на центральную площадь Грозного на машине, обклеенной тонировкой. И вызвал немалый ажиотаж. В другой раз взялся за бензин в Дагестане. Начал выяснять, у какой заправки лучшее топливо. Выяснил. Даже уговорил фирму, чей бензин оказался самым чистым, заключить с ним рекламный контракт. Так появились первые блогерские деньги.

Дальше были и другие эксперименты. Например, с анализом воды (схема такая же, как с бензином). Просто отдал образцы на экспертизу химику и потом озвучил результаты. Интерес к блогеру рос.

- Хотя меня и обвиняли в продажности, говорили, что я это делаю исключительно ради денег, я всё равно шёл вперёд, - признаётся Губденский в очередном ролике. - Чтобы меня остановить, меня надо убить. А смерти я не боюсь... Потому что смерть меня сделает только ближе к моей основной цели.

Какая основная цель была у Саида, он не уточнил.

Назвать Саида дисциплинированным водителем нельзя. Фото: Instagram.com

ЕЗДИЛ БЕЗ НОМЕРОВ

Назвать Саида дисциплинированным водителем также нельзя. В своем блоге он рассказал, что провел пять суток под административным арестом за нарушение правил дорожного движения. В чем именно состоял проступок, Саид не уточнял.

При этом он периодически выкладывал ролики, в которых гоняет по столице и дрифтует на дорогах. В одном из видео, которые Саид опубликовал за несколько часов до смерти, он едет по выделенной полосе для автобусов и хвастается, что может позволить себе это, так как на машине нет номеров. Этими фокусами заинтересовалась прокуратура, правда уже после трагической гибели блогера.

В ведомстве уточнили, что водитель BMW «неоднократно» привлекался к административной ответственности за нарушения на дороге, в том числе лишался водительских прав. «Мужчина публиковал видеоролики, на которых грубо нарушает ПДД РФ, в том числе двигался по полосе для маршрутных ТС, без номеров». Прокуратура Москвы начала проверку по факту ДТП.

«НАШ ТАНДЕМ ПОЛУЧИЛСЯ УСПЕШНЫМ»

Саид Губденский везде представлялся как владелец тюнинг-мастерской ZR Performance. Однако в уставных документах компании Саид ни руководителем, ни учредителем не значится. Зато погибший пассажир Заур Ибрагимов был владельцем 25% этого бизнеса.

- Заур лучше всех делает машины, - пояснял несколько месяцев назад Саид. - Но он не такой амбициозный как я. Он любит более планомерную безопасную жизнь. А я авантюрист. Я иду напролом. Мне надо ломать, рушить, забираться на гору. В итоге наш тандем получился успешным.

Вместе с Саидом погиб Заур Ибрагимов, президент «Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Дагестан». Фото: Instagram.com

Ибрагимов участвовал в драг-рейсинге — гонках по прямой трассе 402 метра. Год назад на соревнованиях в Чечне он поставил мировой рекорд по преодолению отрезка. Ибрагимов давал интервью в качестве руководителя дагестанской федерации авто и мотоспорта. Он выступал за популяризацию и легализацию автомобильных гонок, но только в специально отведенных под соревнования местах. В интервью дагестанским СМИ рассказывал: если участник их федерации будет нарушать правила при управлении авто по городу, его лишат членства.

Сам Губденский все свои дорожные хулиганства, видимо, считал безобидными, и в других роликах призывал водителей быть осторожными.

— Я жесткий враг этого! Не делайте шашки по городу на скорости в потоке, — высказался Саид после ДТП с Эдвардом Билом. — Кто-то один маневр сделает, и ты просто воткнешься — сто пудов! И унесешь с собой еще кого-то.

Увы, но так и случилось…

Комментарий эксперта

«Без разделительного отбойника на Кутузовском проспекте гибнет до 20 человек в год»

На широченном Кутузовском проспекте (протяженность 8,3 км) часто случаются серьёзные ДТП. Например, в июне этого года в районе дома №76 столкнулись сразу 6 автомобилей. И всё из-за машины каршеринга, вылетевшей на встречку. Водитель арендованной иномарки скончался на месте, ещё два человека пострадали.

После аварии, в которой погибли Губденский и Ибрагимов, пользователи спорят, была ли со стороны водителя пресловутая «игра в шашечки». Это когда машина резко перестраивается из одного ряда в другой, при этом едет очень быстро, обгоняя другие автомобили.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, Губденский никого не обгонял. Хотя скорость, судя по удару в момент аварии, сильно превысил. Иномарка сначала перестроилась в левый ряд. Но потом в мгновение ока вылетела на встречку.

- Если бы был отбойник, столкновения с другими авто не произошло бы, - также пишут пользователи (и уже с этим аргументом никто не спорит). - По крайней мере, ограждение смягчило бы удар и водитель успел бы притормозить. Таких ДТП каждый день десятки.

По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, разделительный отбойник - больная тема Кутузовского проспекта.

- Здесь очень много происходит аварий, - сообщил он «КП». – До 20 человек ежегодно гибнет. И всё из-за того, что автомобили разгоняются, а потом, не справившись с управлением, вылетают на встречку. По этой дороге 80 км/ч можно ехать. А скорость разгоняют и 100, и 110... И даже выше. Возьмите для примера Звенигородское шоссе. Тоже широкая проезжая часть. Но посередине, как и положено, барьер. И смертных случаев там нет.