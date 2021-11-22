Бывшая жена Армена Джигарханяна заявила, что у неё могут "отжать" квартиру на Арбате

Квартира была приватизирована в равных долях - половина оформлена на Джигарханяна, половина - на Татьяну Сергеевну. Фото: Виктор ГОРЯЧЕВ

В программе «Пусть говорят» вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова сообщила, что она беспокоится за свою квартиру на Арбате, мол её могу "отжать". Речь идет о трехкомнатной квартире в Староконюшенному переулке, которая когда-то была их с Арменом Борисовичем общим домом. Они прожили в ней 30 лет.

Эта квартира была приватизирована в равных долях - половина оформлена на Джигарханяна, половина - на Татьяну Сергеевну. С Власовой народный артист развелся в 2015 году, чтобы жениться на Виталине Цымбалюк-Романовской. После этого он продал свою долю в квартире бизнесмену Юрию Растегину. Тот теперь собирается здесь сделать музей. Как в таком случае сложится судьба 78-летней Татьяны Сергеевны, ведь она по-прежнему живет в этой квартире и является её сособственницей? У неё возникли опасения, что ее могут выселить. Для музея нужен архив, какие-то материалы, а её об этом никто даже не спрашивает.

- Никакого музея не будет, это отжим недвижимости, - сказала в эфире "Пусть говорят" Татьяна Власова. - У меня никто (то есть Растегин) даже не спросил, где архив Джигарханяна. Растегина я видела один раз. Он мне разрешил жить в этой квартире до смерти. Это дикая история!

Татьяна Сергеевна как обычно сгущает краски. Ей не нужно разрешение Юрия Растегина – она живет в своей квартире. После скандального разрыва с Виталиной Цымбалюк-Романовской Джигарханян вернулся на Арбат и Юрий Растёгин благородно предоставил народному артисту это жильё в бессрочное и безвозмездное пользование. Они заключили соглашение. Тогда Растёгин пообещал Джигарханяну со временем сделать в этой квартире музей… В Староконюшенном переулке народный артист СССР доживал последние дни. Кстати, вот таким нежданным образом Джигарханян воссоединился с Власовой, своей бывшей. По иронии судьбы они вновь оказались под одной крышей. Татьяна Сергеевна теперь заявляет (ну а кто это может опровергнуть?), что они с 85-летним Джигарханяном «строили планы на будущее». Во-первых, собирались снова пойти в загс - расписаться. Во-вторых, заняться «нашей арбатской квартиркой». Но Джигарханян умер.

Татьяна Сергеевна и группа её поддержки намекают, чтобы Растегин ей подарил свою долю в квартире, раз уж он такой благородный человек. Но у бизнесмена нет таких планов.

- У меня вызывают недоумение эти претензии к моему имуществу, - сказал kp.ru Юрий Растегин. - Я предлагал Татьяне Сергеевне наиболее приемлемый вариант: купить ей квартиру, которую она выберет, взамен её доли в Староконюшенном. У нее – только доля, а я готов купить ей отдельную квартиру.

Никто выселять Татьяну Сергеевну не собирается. Она - законный владелец половины этой квартиры. Вообще эти подозрения в мой адрес - это за гранью.

Во-первых, о музее… Это была воля Армена Борисовича. У меня есть письменное соглашение с ним, составленное юристами. При подписании присутствовал друг Армена Борисовича Артур Согомонян. Во-вторых, я не только предоставил Джигарханяну право пожизненного безвозмездного пользования квартирой на Арбате, я перевел на его счет 4 миллиона рублей. Деньги - на достойную старость. Эти деньги упали насчёт Армена Борисовича в Сбербанке. У меня есть видеозапись, где мы заключаем этот договор. Есть платежное поручение. Какие ещё ко мне могут быть вопросы?

В музее-квартире Джигарханяна будут проходить культурные мероприятия, творческие встречи. Главное - сохранить квартиру в том виде, в котором она была при Армене Борисовиче. Пока там живет Татьяна Сергеевна. И, конечно же, сегодня ни о каком музее не может быть и речи.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Ваганьковском кладбище Джигарханян сидит в образе Сократа

В воскресенье, 14 ноября, в Москве открыли памятник народному артисту СССР (подробности)