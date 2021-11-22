Знает больше, чем может сказать. Адмирал Попов вновь обвинил подлодку НАТО в гибели советского "Курска"

Еще в 2000 году Попов называл своей главной версией случившегося столкновение. Фото Семена Майстермана ТАСС).

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов и через 21 год после гибели атомной подводной лодки «Курск» в Баренцевом море вновь высказал свою версию о том, что было истинной причиной катастрофы российской подлодки «Курск». По его мнению, «Курск» в августе 2000-го столкнулся с подлодкой НАТО. Вот его слова:

«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за ним, видимо. Но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта. Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу.»

Причем, еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова «Август», посвященном трагедии, Попов называл своей главной версией случившегося столкновение. По его мнению, «неустановленная пока подводная лодка ударила «Курск» в самое уязвимое место, конечно, неосознанно». «Я глубоко убежден, что это не умышленные действия», — подчеркивал Попов.

И в другом фильме «Курск». Десять дней, которые потрясли мир», Попов говорил, что в то время в Баренцевом море работали 3 подлодки НАТО.

По строгому счету, адмирал ничего нового не добавляет. Его версия тысячу раз муссировалась в российской и иностранной прессе. Следовательно, это лишь догадка, предположение, версия.

В 2000 году эта трагическая история потрясла весь мир

Но тут сразу возникают вопросы: почему о своей уверенности в причине гибели «Курска» адмирал решил вспомнить и пооткровенничать именно сейчас? Может, он на самом деле знает гораздо больше, чем может сказать? И держит какие-то козыри в рукаве?

Почему именно сейчас снова возник вопрос об истинных причинах гибели «Курска»? Не потому ли, что отношения России и США, России и НАТО опустились до критически низкой точки и Москва, наконец, устами адмирала решила напомнить миру про неоплаченный «должок» тех, кто утопил нашу подлодку и 118 ее моряков? Тем более, что США не отрицали присутствие своей субмарины в районе трагедии, которая, кстати, в тот же день рванула на ремонт в один из портов Норвегии (в российских и иностранных СМИ публиковались даже космические снимки этой американкой подлодки).

И все военно-морские спецы, которые придерживаются версии невольного тарана (а кое-кто говорит даже о торпедировании) «Курска» американцами, сходятся в одном: в августе 2000-го мир чудом избежал конфликта между двумя ядерными сверхдержавами - Россией и США - и начала Третьей мировой войны. Якобы, Москва в тот же день была готова отдать приказ Северному флоту уничтожить все корабли НАТО в Баренцевом море, и лишь «беспрецедентные российско-американские консультации на высоком уровне» остановили это решение. После экстренных переговоров с Белым домом в Москву «неофициально» примчался Джордж Тенет — тогдашний директор ЦРУ.

Но это – опять таки версии, ловко сплетенные с фактами. Потому нельзя исключать, что адмирал Попов знает больше, чем может сказать (а сказать, похоже, хочется, но «в пределах допустимого»).

В пользу версии адмирала говорит и еще один факт – круглое входное отверстие в борту «Курска». Сначала нам говорили, что это «просто вмятина» полученная при неудачной швартовке», потом стали говорить, что это «технологический вырез», который был нужен следователям при «разматывании уголовного дела. А теперь вовсю муссируется версия, что «круглое входное отверстие – это пробоина от американской подлодки или торпеды».

Так может быть, адмирал Попов прав в своих осторожных догадках?

Вот только возникает тут неизбежный вопрос: а как же тогда оценивать официальные выводы нашей Фемиды о причинах гибели атомной лодки? Эти выводы были изложены в книге тогдашнего генпрокурора России Владимира Устинова

«Правда о «Курске». Читаем: «в 11 часов 28 минут 26 секунд по московскому времени произошёл взрыв торпеды 65-76А («Кит») в торпедном аппарате № 4. Причиной взрыва стала утечка компонентов топлива торпеды (пероксид водорода). Через 2 минуты пожар, возникший после первого взрыва, повлёк за собой детонацию торпед, находившихся в первом отсеке лодки. Второй взрыв привёл к разрушениям нескольких отсеков подводной лодки».

Вот так.

Никакой американской торпедной атаки. Или нечаянного столкновения.

Кому же верить – Попову или Устинову?

У Устинова вроде бы – основанные на расследовании железобетонные факты. У Попова – лишь версия.

Но и у некоторых версий есть одна особенность – иногда они становятся правдой. Весь вопрос в том, - когда это может случится. И случится ли вообще.

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