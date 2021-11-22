У Марины Хлебниковой обожжены веки: врачи спасают глаза пострадавшей на пожаре артистки

Марина Хлебникова, в квартире которой 18 ноября случился страшный пожар, все еще находится в ожоговой реанимации НИИ им. Склифосовского. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Марина Хлебникова, в квартире которой 18 ноября случился страшный пожар, все еще находится в ожоговой реанимации НИИ им. Склифосовского. Как стало известно kp.ru, в состоянии артистки наметилась положительная динамика, однако врачи говорят об этом с большой осторожностью, ведь ситуация все еще критическая.

- В субботу Хлебникову сняли с ИВЛ, она дышит самостоятельно, но все еще находится в медикаментозной коме, - рассказал источник kp.ru в здравоохранении. - Медики пристально следят за всеми показаниями состояния пациентки, и если ей станет хуже, незамедлительно подключат ИВЛ снова. Никакие серьезные операции артистке не проводили. Известно, что у нее сильные ожоги век и, придя в сознание, она, вероятно, столкнется с трудностями - ей будет больно смотреть. Также у Хлебниковой сильно поражены дыхательные пути.

По словам хирургов, на такой стадии говорить о пластических операциях и пересадке коже пока рано.

- Возможно, пластика понадобится, но это станет понятно значительно позже, - отметил в разговоре с kp.ru кандидат медицинских наук, хирург Илья Колышев. - Сначала врачи ждут, что ткани заживут и появится рубец. Впрочем, на лице они почти не образуются. Но все равно нельзя исключать, что веки заживут самостоятельно.

Несколькими днями ранее врач артистки, профессор "Склифа" Игорь Шарипов в эфире ток-шоу заявил, что ей потребуется переливание, нужна плазма. Хирург призвал всех неравнодушных сдать кровь любой группы в НИИ им. Склифосовского. Однако, по данным источника kp.ru, в больнице всего хватает, и ажиотаж с донорами оказался избыточным.

Однако, сам Шарипов подробно распространяться на тему Хлебниковой не захотел.

- Послушайте, мне с утра уже позвонили восемь человек. Но я же не штатный сотрудник СМИ и гонорары вы мне не платите, чтобы пользоваться моей интеллектуальной собственностью. Мы все очень любим Марину Арнольдовну, поэтому я и выступил на программе. К счастью, за эти дни все мобилизовались и Хлебниковой стало лучше, - кратко ответил kp.ru профессор Шарипов.

Напомним, пожар в двухуровневой квартире звезды случился вечером 18 ноября. По предварительной информации, Марина Хлебникова заснула с сигаретой. Из-за того, что ее спальня расположена на втором этаже, а остальные домочадцы находились на первом, запах гари родные почувствовали не сразу. Когда дверь в комнату певицы все-таки открыли, огонь уничтожил уже кровать, ковер и большую часть вещей в комнате. Сама хозяйка получила, по разным данным, от 20 до 50% ожогов тела, в том числе тяжелые. В частности, на лице знаменитости зафиксированы ожоги стадии 3б - это очень тяжелая степень поражения.

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