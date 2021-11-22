"Перестрелка в городе М. гражданина Д.Д. с автоматом АК": У преступников отнимут национальность

У преступников отнимут национальность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По последней законодательной моде эту новость скоро, возможно, будут писать так. В Госдуму (не является иностранным агентом) председатель парламента одной из республик (расположенной южнее Ставрополя и севернее Грузии) М.Д (фамилия в распоряжении редакции - не оглашается в связи с усилением борьбы с национальной и религиозной рознью) внес законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника.

Бред? Не спешите. Да, сейчас еще можно разнузданно, безответственно написать. Мол, спикер парламента Чеченской республики (пока можно вот так нагло!). Магомед (ох, опасное имя для СМИ будущего) Даудов (пишу пока и радуюсь – свобода!). Предлагает запретить «распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений».

И все это, конечно, ради «необходимости сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира».

Идея, кстати, хорошая. СМИ, действительно, любят пощекотать нервы обывателей криминальной хроникой с участием выходцев с Кавказа, словно не замечая вопиющего факта – они лишь отдельные заблудшие личности среди гордых и добрых горских народов. Возможно и чеченский спикер Даудов даже справедлив. Вот только вопрос практический – а как?

К примеру, как написать заметку о судебном приговоре. «Магомед Магомедов ограбил старушку». Нет. Национальность слишком выпирает. Надо спрятать. Тогда «Житель Махачкалы ограбил старушку»? Нет, нельзя, слишком оскорбительно для всего мирного и прекрасного Дагестана... Может лучше так - старушку ограбил Сергей Иванов из Костромы и некий М.М. из одного города, одной области, и бог его знает – какого исповедания?

Точно. И никто не поймет – кто этот М.М. Откуда он приехал.

И, особенно, это касается новостей о свадебной веселой перестрелке в городе М. с участием граждан М.Н, М.Д, А.А, автомата АК и пистолета «ТТ»...