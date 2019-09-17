Татьяна Навка рассказала о дальнейшей судьбе Петра Чернышева

Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностировали четвертую стадию рака мозга, одна тревожнее другой. По последним данным, актриса впала в опухолевую кому, у нее развилась полиорганная недостаточность. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в реанимации в одной из столичных клиник. Ее близкие - рядом.

Меж тем, ни директор Анастасии Заворотнюк, ни родные актрисы не дают никаких комментариев. Недавно стало известно, что муж "прекрасной няни" Петр Чернышев отменил все гастроли, чтобы ухаживать за супругой. А во время спецэфира "Пусть говорят" сосед Заворотнюк - фигурист Алексей Ягудин откровенно рассказал, что в конце лета у дома артистки часто дежурила "скорая". Он также отметил, что обратился к Татьяне Навке с вопросом, но она сказала: "Молимся". Как известно, Петр Чернышев выступает вместе с прославленной фигуристкой в ледовых шоу.

Буквально на днях Навка объявила, что постановку спектакля "Руслан и Людмила" все желающие смогут увидеть в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября. Поклонники обрадовались такой новости, но сразу же стали выказывать предположение, мол, Чернышев на лед не выйдет.

Татьяна Навка расставила все точки над i

Однако спортсменка пресекла все инсинуации по поводу дальнейшей судьбы спортсмена и заверила, что фигурист к тому времени вернется на лед. "И Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях", - успокоила Татьяна публику в блоге.

Она также возмутилась слухам о том, что Чернышева в постановке якобы заменит другой фигурист. Ранее появилась информация, что вместо спортсмена в ледовом шоу будет выступать Алексей Рогонов.

Меж тем, как удалось выяснить "КП", с большой долей вероятности Анастасия Заворотнюк находится на лечении в одном из самых современных частных медцентров столицы. Особенность этой больницы в том, что все службы в ней работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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