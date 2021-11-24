Михаил Грушевский: В случае с Масляковым «Средство Макропулоса» отдыхает

Пародист и шоумен Михаил Грушевский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Накануне серьезно круглой даты «отца КВН» сайт KP.ru обратился к тем, кто в разные годы так или иначе пересекался с Александром Васильевичем Масляковым. Человеком, при котором рождался и расцвел самый удивительный проект на нашем телевидении — Клуб Веселых и Находчивых.

Вот что рассказал «Комсомольской правде» популярный юморист, пародист и шоумен Михаил Грушевский.

- Вы верите, что Маслякову исполняется 80 лет?

- Не верю. Это роман надо писать. В случае с Масляковым "средство Макропулоса" отдыхает.

- Вы — профессионально работаете в «юмористической сфере» много лет — какие переклички с КВН у вас были?

- Ну, я думаю что не совсем правильно рассуждать о КВН как о локальном явлении— надо говорить о Маслякове как о факторе не только телевизионной, но вообще культурной жизни страны. Он давно стал культовым человеком.

- Именно такую формулировку вы к нему применяете?

- Да. Он абсолютный профессионал телевидения. Александр Васильевич вел не только КВН. Были же еще проект «А ну-ка девушки!». В новейшей истории на ТВ попытались воссоздать аналог. Но успехом это не увенчалось.

Александр Масляков. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Почему?

- Не хватило самой малости - такого ингредиента, как Масляков. Это такой уникальный пример —он абсолютный телевизионный родственник, которого ты, твоя семья знаете последние лет пятьдесят. Это представитель уникальной породы телеведущих, который большинством телезрителей воспринимается как близкий человек. Он создает иллюзию тепла и близости почти родственного и многолетнего.

- Вы пересекались на сцене, в телеэфирах?

- Мы пересекались с Александром Васильевичем неоднократно. На разных и не только телевизионных шоу. Это уникальнейшее явление.

- Профессиональной ревности не было?

- Нет, абсолютно! Помню замечательную историю в 90-е в Риге — там был фестиваль юмористический. Организаторы придумали вручать Кубок Аркадия Райкина, ведь он в Риге родился. И было несколько более чем достойных кандидатов.

- Например?

Среди них, например, — и Владимир Винокур, и Михаил Евдокимов, и Ян Арлазоров. И чтобы не ссорить между собой замечательных артистов эстрады — не исключаю, что это даже была и моя идея — было предложено именно Александру Маслякову вручить Кубок классика.

- Как это было воспринято?

- Это было воспринято «на ура». Он - точно не конкурент классическим юмористам. КВН - это отдельное явление. Для меня одна из феноменальных особенностей Александра Васильевича Маслякова такая: у него не меняется тембр голоса вообще! Он остается молодым и звонким. Как он сохраняет такое качество - это КВН-колдовство. Возможно, это объясняется довольно банально: он все время окружен новыми молодыми командами, яркими молодыми артистами.

- Он подстегнул приток новой крови в юмористическую среду?

- Из КВН на ТВ и в кинематограф выходят профессионалы. Они уже владеют КВН- ремеслом профессионально. Ребята оснащены и музыкально, и танцевально, и вообще сценически. При том надо признать, что современный Клуб весёлых и Находчивых держится на Александре Васильевиче и на его жене Светлане, а также значительную роль играет сын Александр Масляков-младший. И вот этой семейной артели удается поддерживать высокий уровень и статус данной всенародной игры и забавы.

И многие лета Александру Васильевичу! Еще минимум 40 лет хотелось бы слышать «Мы начинаем КВН» в его исполнении.

- А где именно вы с Масляковым на одной сценической площадке пересекались?

- Я участвовал в качестве вставного эпизода в команде «Вятка». И они, кстати, выиграли тот финал. Это было такое самоироничное самобичевание. Я был в образе старомодного юмориста. Ну, это один из базовых приемов КВН - стебаться над нашим братом. Это нормально. Я сам себя отношу к олдскульному варианту. И тогда в КВН с удовольствием сам над собой постебался. Мы энное количество раз пересекались с Масляковым на ТВ и в концертах — и у меня остались только самые теплые воспоминания ...