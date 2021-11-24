Александр Масляков: Я не говорил, что ухожу из КВН

Александр Масляков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В среду, 24 ноября, бессменный руководитель и ведущий «Планеты КВН» - а совсем недавно эта уникальная передача отметила 60-летие выхода в эфир - сам отмечает юбилей: Маслякову - 80. С ним связался его многолетний поклонник...

- ...Александр Васильевич, здравствуйте, это Саша Гамов из «Комсомолки».

- Да, Саша, привет.

- Я звонил вам на 60-летие КВН и сегодня тоже не мог не позвонить. У меня единственная просьба – как вы можете прокомментировать сообщение, что Александр Масляков уходит из КВН.

- Такого не было сообщения ТАСС.

- Было, что вы задумались об уходе

- Есть интервью для ТАСС - «От первого лица», и там эту тему мы обсуждали с Ванденко.

- То есть вы с нами остаетесь! Александр Васильевич, просто хотел поздравить вас с днем рождения и пожелать всего-всего хорошего.

- Спасибо.

- Хорошо, что вы с нами остаетесь. У меня одноклассник Володька Мурашкин, наш капитан команды КВН, он всю жизнь живет под знаменем Маслякова.

- Ну, и молодец.

- И - ваши пожелания, как всегда, нам. Как дальше жить, быть?

- Живите, как живете. А жизнь сама подскажет, куда идти, чего делать и как процветать. А, по-моему, у вас все обстоит нормально.

- Слава Богу. И еще я хотел вот поделиться. Сегодня специально открыл список награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени - и увидел ваше имя. Если говорить о работниках культуры, это Кобзон, это Зыкина, это Ростропович... И - Масляков. И у меня такая гордость, как будто мы, ваши поклонники и фанаты, вместе с вами награждены...

- Вы запоздали, это произошло пару недель назад.

- Я имею в виду, что вы в числе таких награжденных.

- Это да.

- Вам крепкого здоровья.

- Спасибо, Саша!

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