Александр Масляков: Я не говорил, что ухожу из КВН

Александр Масляков
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
В среду, 24 ноября, бессменный руководитель и ведущий «Планеты КВН» - а совсем недавно эта уникальная передача отметила 60-летие выхода в эфир - сам отмечает юбилей: Маслякову - 80. С ним связался его многолетний поклонник...
- ...Александр Васильевич, здравствуйте, это Саша Гамов из «Комсомолки».
- Да, Саша, привет.
- Я звонил вам на 60-летие КВН и сегодня тоже не мог не позвонить. У меня единственная просьба – как вы можете прокомментировать сообщение, что Александр Масляков уходит из КВН.
- Такого не было сообщения ТАСС.
- Было, что вы задумались об уходе
- Есть интервью для ТАСС - «От первого лица», и там эту тему мы обсуждали с Ванденко.
- То есть вы с нами остаетесь! Александр Васильевич, просто хотел поздравить вас с днем рождения и пожелать всего-всего хорошего.
- Спасибо.
- Хорошо, что вы с нами остаетесь. У меня одноклассник Володька Мурашкин, наш капитан команды КВН, он всю жизнь живет под знаменем Маслякова.
- Ну, и молодец.
- И - ваши пожелания, как всегда, нам. Как дальше жить, быть?
- Живите, как живете. А жизнь сама подскажет, куда идти, чего делать и как процветать. А, по-моему, у вас все обстоит нормально.
- Слава Богу. И еще я хотел вот поделиться. Сегодня специально открыл список награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени - и увидел ваше имя. Если говорить о работниках культуры, это Кобзон, это Зыкина, это Ростропович... И - Масляков. И у меня такая гордость, как будто мы, ваши поклонники и фанаты, вместе с вами награждены...
- Вы запоздали, это произошло пару недель назад.
- Я имею в виду, что вы в числе таких награжденных.
- Это да.
- Вам крепкого здоровья.
- Спасибо, Саша!
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