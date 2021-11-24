Геннадий Онищенко - об обращении главврачей «ковидных» больниц к критикам обязательной вакцинации: Может, приглашение в «красную зону» их образумит

Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Геннадий Григорьевич, сегодня опубликовано письмо главных врачей 11 больниц России, которые предлагают тем, кто поддерживает противников вакцинации, прийти в “красные зоны”. Скажите, как вы оцениваете этот документ? Ну, и действия тех, кто стал «героем» обращения, кому оно адресовано?

- Конечно, «экскурсия» по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям больниц…

- Проще говоря, по моргам.

- ... Патологоанатомическим отделениям больниц, она, конечно, не рядовое явление. Думаю, что предынфарктное состояние для всех, кому конкретно адресовано это письмо, - обеспечено.

А мои коллеги, решившие обратиться к противникам вакцинации - они абсолютно правы.

Во-первых, я преклоняюсь перед ними и перед их мужеством. Организовать многотысячные коллективы на работу с риском для здоровья - для каждого, кто в «красной зоне»… Это - сродни настоящему подвигу.

С большинством тех, кто подписал письмо, я лично знаком. И все они в «красной зоне» бывают каждый день, проводят там обходы...

- Скажите, а если кто-то из тех, кому адресовано письмо, и в самом деле захотят отправиться в «красную зону»?- Разумеется, само приглашение - это «форма речи». Потому что, проход посторонних людей в эти помещения – нарушение действующих правил и инструкций.

И потом - эти господа, которым адресовано письмо, имеют все основания выразить обиду: вот, дескать, они нас приглашают рисковать нашим драгоценным здоровьем. Которому, скорее всего, ничего уже не угрожает, поскольку перечисленные здесь деятели, полагаю, совершенно…

- …здоровы?

- И, конечно же, вторая сторона, от которой можно ожидать недовольства, - это пациенты, лежащие в этих больницах и именно - в «красных зонах»...

- Почему?

- Ну, не всем людям, которые находятся на излечении, нравится, когда посещают посторонние.

Поэтому, конечно же, никто их (то есть, тех, кто против вакцинации. - А.Г.) туда не поведет и не пустит. Но я надеюсь, что хотя бы это письмо их как-то образумит.

- В СМИ уже звучат и такие вопросы: а имеют ли уважаемые главврачи на такое публичное обращение к известным политикам и мастерам культуры?

- Конечно же, имеют, я в этом не сомневаюсь. И такое право им дает хотя бы то, что они, каждый день бывая с обходами в «красной зоне», видят массу людей, которые - на грани между жизнью и смертью, а, к сожалению, немало из их пациентов оказываются и за гранью, когда уже ничего не поправить.

Причём, своё возмущение поведением тех, «кто против», главврачи выражают, на мой взгляд, в очень корректной форме.

Надеюсь, что этот поступок моих коллег все-таки остудит многие - даже не горячие, а не очень умные головы... Ведь до сих пор звучат всякого рода заявления «о неприемлемости вакцин», что они, дескать, «не прошли испытания» и так далее...

Так вот - все наши вакцины полностью испытаны, они уже - на примере десятков миллионов людей, только в нашей стране, показали свою безопасность и эффективность, что подтверждено объективными методами исследований.

И сотни тысяч жизней спасено - тех людей, которые, к счастью, не послушали вот этих оракулов, ничего не знающих и не ведающих в этой области, но, тем не менее, почему-то считающих возможным влиять на общественное мнение.

- Геннадий Григорьевич, я вас правильно понял, что, в принципе, вы против и «поголовного вакцинирования», когда без ведома врачей просто приходит медицинская сестра и делает прививки?..

- Кому делает? Где вы такие примеры видели, что кто-то приходит и делает?

- В провинции - в погоне за процентами привитых - иногда даже заставляют вакцинироваться тех, у кого есть антитела. Вы помните ситуацию в Еврейском автономном округе?

- Во-первых, там совершенно другая ситуация была, и не надо утрировать. Это случилось внутри нашего цеха медицинского.

А так, чтобы кто-то пришел и, не спрашивая, колол, - это какой-то бред, такого нет. Нам хотя бы привить тех, кого положено, кто рискует заразиться - в силу своей профессии или - ввиду состояния здоровья. А подряд, поголовно… Где вы это взяли?

- Ну, есть и такие сигналы из российских регионов..

- Да нет, перестаньте, таких сигналов, во-первых, нет. Во-вторых, каждая прививка - врачебное назначение, и перед тем, как ее делать, доктор выполняет все необходимые манипуляции. Потому что он расписывается в медицинской карте, что назначил конкретно эту прививку вам, мне и так далее.

Поэтому - не надо тут: «вакцинация поголовная, тотальная, без спроса...» Что это такое?

- Понял. Спасибо вам огромное за очень уместный и своевременный комментарий, дорогой академик РАН!

- Спасибо.

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