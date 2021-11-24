Наталья Катаева (Мордюкова): Нонна всю жизнь играла двух женщин - маму и нашу тетю Елю

Актриса Нонна Мордюкова.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Недавно Наталья Викторовна получила подарок – старую фотографию.
На черно-белом снимке обычная советская семья: суровый отец в строгом костюме, мама с младенцем на руках – в платье с глубоким вырезом. На плечи небрежно наброшена шубка.
Еще одна молодая женщина с решительным взглядом в летнем платье.
И дети: мальчик лет шести на велосипеде, девочка-подросток с гитарой в руках.
Вот эта девочка с гитарой - и есть будущая великая русская актриса, занесенная в десятку лучших актеров ХХ века, самая народная артистка СССР – Нонна Викторовна Мордюкова.
Ей здесь – 11 лет. У Нонны – не по возрасту серьезный взгляд. Скромная блузка, чем-то похожая на армейскую гимнастерку. Такое впечатление, что мужскую рубашечку перешили ей…
- ... В то время – это до войны, надевали то, что было, - поясняет Наталья Викторовна. - Мама старалась. Она часто все перешивала, ничего не выбрасывала.
- Сама?
- Мама? Еще бы! Она умела шить. Была зингеровская (швейная) машинка.
- Вы раньше этот снимок видели?
- Конечно! Но у меня такой не сохранился – мы с Нонной все время то туда, то сюда…
А фотография была сделана в Горячем Ключе – это теперь город, а тогда - поселок, в 1936 году.
Снимок из семейного архива сестры Нонны Мордюковой - Натальи Катаевой.
- Кто на этом фото?
- Папа – Виктор Константинович. До войны он был военным.
- А здесь на нем гражданский костюм.
- Он в отпуске, - дальше поясняет нам Наталья Викторовна, - поэтому на плечи наброшено пальто.
Мама, Ирина Петровна, в черном крепдешиновом платье. А на руках у нее – я.
Мама была коммунисткой, ее всегда посылали на трудные участки работы по всей Кубани.
На велосипеде - брат Гена.
А молодая женщина - любимая мамина родная сестра Лена. Мы ее всегда называли тетя Еля.
- Почему Еля?
- Ну, так на Кубани было принято. А вообще ее имя было - Елена.
- Наталья Викторовна, нам показалось, что тетя Еля чем-то напоминает героинь Нонны Викторовны. Может, народная артистка ее и копировала в некоторых ролях?
- Она что-то брала от мамы, что-то от тети Ели.
Сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья Катаева.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- Тетя Еля была сильной женщиной?
- Она всегда - как стена была для нас. Охраной. Представляете? Она и замуж почти никогда… У нее на старости лет только муж появился.
- То есть, мужиков отгоняла, что ли?
- До войны не до того было: тетя Еля все время с нами была, маме помогала. А потом - война.
- По фото кажется, что она - властная. Может, это от тети Нонна Викторовна обрела такой суровый подход к своим мужьям?
- Да нет. Когда Нонна забирала меня в Москву, тетя Еля плакала – больше всех меня любила. Никогда не плакала, а тут - в слезы. И все говорила: за кого же Наташа замуж выйдет? Так она и не дожила, не узнала, за кого я выйду.
Мужем Натальи Катаевой, художника по костюмом (костюмы в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя - ее работа) был известный кинооператор Пётр Катаев, сын Евгения Петрова (Катаева) - того самого, который вместе с Ильей Ильфом написал «12 стульев» и «Золотого теленка». А среди операторских работ Петра Катаева - знаменитый фильм «Семнадцать мгновений весны».
- А мужей-то Нонна Викторовна, - спрашиваем у сестры Мордюковой, - все-таки «посылала»?..
- Когда совсем уж невмоготу становилось. Актера Сошальского, последнего мужа, послала, потому что слишком много пил-гулял в то время, когда она вкалывала круглосуточно.
- А Вячеслава Тихонова? (Вячеслав Тихонов – любимый народом знаменитый актер, бывший муж Нонны Мордюковой. - Авт.) Бывало?
- А как же! Это случалось на Пироговке. Мы жили в общей коммунальной квартире. Без меня она не могла, не на кого было Володеньку (сына Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. - Авт.) оставить. Там жил звукооператор, актер, который Ивана-дурачка играл, потом - директор фильма с «Мосфильма» и мы. У всех - по комнате. Наша была 12 метров. Значит, тахта стояла. При входе такой, как тамбур – метр длиной, там маленький диванчик был – я на нем спала. А в комнате стояла коляска. С трудом, накопили, купили Вовочке.
И вдруг приезжает Гена (брат .- Авт.). Нонна стелет ему постель на полу. Или - приедет мама с Кубани. А Слава уже снялся в кино, поклонники под окнами кухни стоят. Уже за ним девчонки бегали. Вот он пришел с озвучания: на полу Гена спит, я за занавеской, Володенька тут...
И он говорит: «Как я устал от твоего колхоза!»
А Нонна как повернулась к нему, как сказанула: «Да кто ты такой! Этот колхоз меня выучил! Они голодали, все мне присылали!»
- А что Нонна Викторовна взяла от мамы?
- От мамы у неё был талант. Мама была очень одаренным человеком… Возглавляла колхоз – и одновременно руководила хором, и мы, всей семьей, в этом хоре пели. Мама любую мелодию могла разложить на слух на несколько партий. На четыре - точно.
- А у нее не было никакого музыкального образования?
- Нет. Только - сельскохозяйственное. Она заканчивала в Москве Высшую сельскохозяйственную школу. Теперь это академия Тимирязева. И она тогда здесь культуры понабралась. Поэтому на Кубани мама, видите, так модно даже в те годы одета. Шапочка вязаная, шубка у нее была. Она старалась и нас все время так одевать.
А гитара – мамина, у нее абсолютный был слух. И у нас в доме всегда перед сном она, бывало, берет гитару и обязательно играет и поет.
- Нонна у нее училась играть на гитаре, да?
- Ну, как училась? Смотрела, как мама струны перебирает, а потом сама на слух - мелодии. И я тоже подбирала. Специально ни у кого из нас не было школы музыкальной.
- Нонна тогда пела?
- А всегда - с мамой. Она: «Ну-ка, давай, Нонка, ты будешь первым, я вторить».А когда я подросла, я - вторила, Нонна, значит, первым, а мама третьим голосом.
- Ого!
- А потом Люда (сестра) стала первым, я – вторым, Нонна – третьим. Вот так втроем выступали.
- А можете хотя бы один куплетик пропеть? Прямо сейчас! А мы подпоем.
- У меня сейчас совершенно голоса нет.
- Ну, как получится.
- А что именно?
- А какие песни вы больше всего любили?
- Украинские.
- Ну, вот какую-нибудь… Из любимых своих.
- Я уже начала. (Наталья Мордюкова поёт, слушайте аудио.)
- Браво! Вот с вами разговариваем, а слышим голос Нонны Мордюковой. Такая же интонация.
- А у нас все в семье у всех - одинаковая интонация. Там, на Кубани же, все так разговаривали. С Нонной-то я с 14 лет в Москве жила. Все время. И это очень передается: с кем живешь, ту и интонацию имеешь.
- Вот вспоминается фильм «Родня». Там героиня Нонны Викторовны такая решительная: в лоб ударила зятя. И словечки какие-то особые у нее.
- Ну, не знаю. Эти наши словечки сами собой выскакивали. Помню, Нонна лежала в больнице, и мне говорит: «Ты там, это, позови Генку, всех, сделайте перестановку без меня. Я говорю: «Нонн, а вдруг что не так поставим? Придешь и будешь руководить». Она говорит: «Нет, я хочу, чтобы там была шебушня». Шебушня, то есть, суета. Вот такие вот у Нонны были закидоны.
- А помните, как Гамов вам комнатный градусник на стену вешал? Это после 80-летнего юбилея было. Нонна Викторовна говорит: «Вот столько денег понадарили, а главного - нет». - «Чего?» Оказывается, градусника! И мы купили сразу два градусника: один уличный, другой - на стенку. Пришли повесить их - и без молотка. Она говорит: «Черт побери, какой же ты, Саша, мужик!» И бутылку на стол потом - бах- поставила.
- Вы знаете, она никогда никого не унижала. Вот если рабочий пришел что-то делать, Нона к нему с таким уважением… Спросит: «Как тебя зовут? Коля? Коля, иди чайку попей, потом будешь работать. Работа не волк, в лес не убежит».
Она к любому трудяге относилась с уважением и пониманием.
Вот, - скажет,- настоящий человек, вкалывает, мозоли какие у него на руках.
- Как будете отмечать день рождения Нонны Викторовны?
- Я плохо себя чувствую. А племянницы поедут на кладбище, положат цветы. Но не благородные, Нонна не любила розы. Она говорит, это - для аристократов. Мне лучше ромашечки, гвоздички.
А дома будем пить чай с пирожками, которые я испеку. Нонна их любила. Она всегда ценила все, что для нее делается. Очень была благодарным человеком всегда.
- А с чем пирожки?
- С капустой, как всегда. Нонна не любила с мясом.
- Мы знаем ваши пирожки с капустой.
- Маленькие такие. А тесто - рубленое называется. На сливочном масле.
- Невероятно вкусные! Мы пробовали. Спасибо вам!
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