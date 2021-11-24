Наталья Катаева (Мордюкова): Нонна всю жизнь играла двух женщин - маму и нашу тетю Елю

Актриса Нонна Мордюкова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно Наталья Викторовна получила подарок – старую фотографию.

На черно-белом снимке обычная советская семья: суровый отец в строгом костюме, мама с младенцем на руках – в платье с глубоким вырезом. На плечи небрежно наброшена шубка.

Еще одна молодая женщина с решительным взглядом в летнем платье.

И дети: мальчик лет шести на велосипеде, девочка-подросток с гитарой в руках.

Вот эта девочка с гитарой - и есть будущая великая русская актриса, занесенная в десятку лучших актеров ХХ века, самая народная артистка СССР – Нонна Викторовна Мордюкова.

Ей здесь – 11 лет. У Нонны – не по возрасту серьезный взгляд. Скромная блузка, чем-то похожая на армейскую гимнастерку. Такое впечатление, что мужскую рубашечку перешили ей…

- ... В то время – это до войны, надевали то, что было, - поясняет Наталья Викторовна. - Мама старалась. Она часто все перешивала, ничего не выбрасывала.

- Сама?

- Мама? Еще бы! Она умела шить. Была зингеровская (швейная) машинка.

- Вы раньше этот снимок видели?

- Конечно! Но у меня такой не сохранился – мы с Нонной все время то туда, то сюда…

А фотография была сделана в Горячем Ключе – это теперь город, а тогда - поселок, в 1936 году.

Снимок из семейного архива сестры Нонны Мордюковой - Натальи Катаевой.

- Кто на этом фото?

- Папа – Виктор Константинович. До войны он был военным.

- А здесь на нем гражданский костюм.

- Он в отпуске, - дальше поясняет нам Наталья Викторовна, - поэтому на плечи наброшено пальто.

Мама, Ирина Петровна, в черном крепдешиновом платье. А на руках у нее – я.

Мама была коммунисткой, ее всегда посылали на трудные участки работы по всей Кубани.

На велосипеде - брат Гена.

А молодая женщина - любимая мамина родная сестра Лена. Мы ее всегда называли тетя Еля.

- Почему Еля?

- Ну, так на Кубани было принято. А вообще ее имя было - Елена.

- Наталья Викторовна, нам показалось, что тетя Еля чем-то напоминает героинь Нонны Викторовны. Может, народная артистка ее и копировала в некоторых ролях?

- Она что-то брала от мамы, что-то от тети Ели.

Сестра народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья Катаева. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Тетя Еля была сильной женщиной?

- Она всегда - как стена была для нас. Охраной. Представляете? Она и замуж почти никогда… У нее на старости лет только муж появился.

- То есть, мужиков отгоняла, что ли?

- До войны не до того было: тетя Еля все время с нами была, маме помогала. А потом - война.

- По фото кажется, что она - властная. Может, это от тети Нонна Викторовна обрела такой суровый подход к своим мужьям?

- Да нет. Когда Нонна забирала меня в Москву, тетя Еля плакала – больше всех меня любила. Никогда не плакала, а тут - в слезы. И все говорила: за кого же Наташа замуж выйдет? Так она и не дожила, не узнала, за кого я выйду.

Мужем Натальи Катаевой, художника по костюмом (костюмы в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя - ее работа) был известный кинооператор Пётр Катаев, сын Евгения Петрова (Катаева) - того самого, который вместе с Ильей Ильфом написал «12 стульев» и «Золотого теленка». А среди операторских работ Петра Катаева - знаменитый фильм «Семнадцать мгновений весны».

- А мужей-то Нонна Викторовна, - спрашиваем у сестры Мордюковой, - все-таки «посылала»?..

- Когда совсем уж невмоготу становилось. Актера Сошальского, последнего мужа, послала, потому что слишком много пил-гулял в то время, когда она вкалывала круглосуточно.

- А Вячеслава Тихонова? (Вячеслав Тихонов – любимый народом знаменитый актер, бывший муж Нонны Мордюковой. - Авт.) Бывало?

- А как же! Это случалось на Пироговке. Мы жили в общей коммунальной квартире. Без меня она не могла, не на кого было Володеньку (сына Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. - Авт.) оставить. Там жил звукооператор, актер, который Ивана-дурачка играл, потом - директор фильма с «Мосфильма» и мы. У всех - по комнате. Наша была 12 метров. Значит, тахта стояла. При входе такой, как тамбур – метр длиной, там маленький диванчик был – я на нем спала. А в комнате стояла коляска. С трудом, накопили, купили Вовочке.

И вдруг приезжает Гена (брат .- Авт.). Нонна стелет ему постель на полу. Или - приедет мама с Кубани. А Слава уже снялся в кино, поклонники под окнами кухни стоят. Уже за ним девчонки бегали. Вот он пришел с озвучания: на полу Гена спит, я за занавеской, Володенька тут...

И он говорит: «Как я устал от твоего колхоза!»

А Нонна как повернулась к нему, как сказанула: «Да кто ты такой! Этот колхоз меня выучил! Они голодали, все мне присылали!»

- А что Нонна Викторовна взяла от мамы?

- От мамы у неё был талант. Мама была очень одаренным человеком… Возглавляла колхоз – и одновременно руководила хором, и мы, всей семьей, в этом хоре пели. Мама любую мелодию могла разложить на слух на несколько партий. На четыре - точно.

- А у нее не было никакого музыкального образования?

- Нет. Только - сельскохозяйственное. Она заканчивала в Москве Высшую сельскохозяйственную школу. Теперь это академия Тимирязева. И она тогда здесь культуры понабралась. Поэтому на Кубани мама, видите, так модно даже в те годы одета. Шапочка вязаная, шубка у нее была. Она старалась и нас все время так одевать.

А гитара – мамина, у нее абсолютный был слух. И у нас в доме всегда перед сном она, бывало, берет гитару и обязательно играет и поет.

- Нонна у нее училась играть на гитаре, да?

- Ну, как училась? Смотрела, как мама струны перебирает, а потом сама на слух - мелодии. И я тоже подбирала. Специально ни у кого из нас не было школы музыкальной.

- Нонна тогда пела?

- А всегда - с мамой. Она: «Ну-ка, давай, Нонка, ты будешь первым, я вторить».А когда я подросла, я - вторила, Нонна, значит, первым, а мама третьим голосом.

- Ого!

- А потом Люда (сестра) стала первым, я – вторым, Нонна – третьим. Вот так втроем выступали.

- А можете хотя бы один куплетик пропеть? Прямо сейчас! А мы подпоем.

- У меня сейчас совершенно голоса нет.

- Ну, как получится.

- А что именно?

- А какие песни вы больше всего любили?

- Украинские.

- Ну, вот какую-нибудь… Из любимых своих.

- Я уже начала. (Наталья Мордюкова поёт, слушайте аудио.)

- Браво! Вот с вами разговариваем, а слышим голос Нонны Мордюковой. Такая же интонация.

- А у нас все в семье у всех - одинаковая интонация. Там, на Кубани же, все так разговаривали. С Нонной-то я с 14 лет в Москве жила. Все время. И это очень передается: с кем живешь, ту и интонацию имеешь.

- Вот вспоминается фильм «Родня». Там героиня Нонны Викторовны такая решительная: в лоб ударила зятя. И словечки какие-то особые у нее.

- Ну, не знаю. Эти наши словечки сами собой выскакивали. Помню, Нонна лежала в больнице, и мне говорит: «Ты там, это, позови Генку, всех, сделайте перестановку без меня. Я говорю: «Нонн, а вдруг что не так поставим? Придешь и будешь руководить». Она говорит: «Нет, я хочу, чтобы там была шебушня». Шебушня, то есть, суета. Вот такие вот у Нонны были закидоны.

- А помните, как Гамов вам комнатный градусник на стену вешал? Это после 80-летнего юбилея было. Нонна Викторовна говорит: «Вот столько денег понадарили, а главного - нет». - «Чего?» Оказывается, градусника! И мы купили сразу два градусника: один уличный, другой - на стенку. Пришли повесить их - и без молотка. Она говорит: «Черт побери, какой же ты, Саша, мужик!» И бутылку на стол потом - бах- поставила.

- Вы знаете, она никогда никого не унижала. Вот если рабочий пришел что-то делать, Нона к нему с таким уважением… Спросит: «Как тебя зовут? Коля? Коля, иди чайку попей, потом будешь работать. Работа не волк, в лес не убежит».

Она к любому трудяге относилась с уважением и пониманием.

Вот, - скажет,- настоящий человек, вкалывает, мозоли какие у него на руках.

- Как будете отмечать день рождения Нонны Викторовны?

- Я плохо себя чувствую. А племянницы поедут на кладбище, положат цветы. Но не благородные, Нонна не любила розы. Она говорит, это - для аристократов. Мне лучше ромашечки, гвоздички.

А дома будем пить чай с пирожками, которые я испеку. Нонна их любила. Она всегда ценила все, что для нее делается. Очень была благодарным человеком всегда.

- А с чем пирожки?

- С капустой, как всегда. Нонна не любила с мясом.

- Мы знаем ваши пирожки с капустой.

- Маленькие такие. А тесто - рубленое называется. На сливочном масле.

- Невероятно вкусные! Мы пробовали. Спасибо вам!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наталья Катаева (Мордюкова): Нонна так играла, что кинорежиссеры плакали

Сестра Нонны Мордюковой вспоминает великую актрису вместе с журналистами Любовью Моисеевой и Александром Гамовым (подробности)