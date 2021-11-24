Четыре главных факта о назальной вакцине от коронавируса, которой ревакцинировался Путин

Назальная вакцина от коронавируса - это, по сути, второй компонент вакцины «Спутник V». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался от коронавируса назальной вакциной, разработанной в Центре имени Гамалеи. «Комсомолка» изучила, что известно о препарате на сегодняшний день.

1. Что такое назальная вакцина?

Назальная вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Гамалеи, – это, по сути, второй компонент вакцины «Спутник V», только вводится он не уколом, а распыляется в нос. Вакцина разработана на основе пятого аденовирусного вектора, в который встроен ген, кодирующий S-белок коронавируса.

2. Для чего она нужна?

Как утверждают разработчики, назальная вакцина может использоваться для ревакцинации от коронавирусной инфекции в комплексе с препаратом «Спутник Лайт». То есть, поскольку «Спутник Лайт» - это первый компонент «Спутника V», а назальная вакцина основывается на базе второго компонента, то таким образом человек получает более сильную тренировку иммунной системы, сопоставимую с полноценной повторной вакцинацией.

3. Для чего вакцина вводится через нос?

Как пояснил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, такой способ введения позволит сформировать дополнительную защиту именно на органах дыхания, которые первыми встречаются с респираторными инфекциями. Второе преимущество, такой способ введения не создает дискомфорта после укола. После распыления в нос, как ожидается, не будет и таких побочных реакций, как боль, повышение температуры, ломота в мышцах. Применение на первых добровольцах – подтверждают это предположение. Так, Владимир Путин рассказал, что никаких неприятных ощущений после такого способа вакцинации не испытал и уже на следующий день занимался спортом.

4. Когда назальная вакцина будет применяться массово?

Минздрав одобрил проведение второй фазы клинических испытаний на добровольцах. Исследования продлятся до декабря 2023 года, в них примут участие 500 человек. Впрочем это не значит, что в гражданский оборот назальная вакцина попадет не раньше, чем через два года.

Например, “Спутник V” был зарегистрирован в августе 2020 года по результатам I-II фазы клинических испытаний. Но вакцина была введена в гражданский оборот в феврале 2021 года, после публикаций промежуточных результатов клинических испытаний III фазы.

Можно предположить, что и в случае с назальной вакциной, учитывая форс мажорные обстоятельства, разрешение на использование будет получено быстрее. Тем более, что она сделана на базе второго компонента “Спутника V”, который уже успешно прошел тестирование на безопасность и эффективность. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что назальная вакцина может быть зарегистрирована уже в 2022 году.

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