Четыре главных факта о назальной вакцине от коронавируса, которой ревакцинировался Путин

Назальная вакцина от коронавируса - это, по сути, второй компонент вакцины «Спутник V».
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Президент Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался от коронавируса назальной вакциной, разработанной в Центре имени Гамалеи. «Комсомолка» изучила, что известно о препарате на сегодняшний день.
Назальная вакцина от коронавируса, разработанная в Центре имени Гамалеи, – это, по сути, второй компонент вакцины «Спутник V», только вводится он не уколом, а распыляется в нос. Вакцина разработана на основе пятого аденовирусного вектора, в который встроен ген, кодирующий S-белок коронавируса.
Как утверждают разработчики, назальная вакцина может использоваться для ревакцинации от коронавирусной инфекции в комплексе с препаратом «Спутник Лайт». То есть, поскольку «Спутник Лайт» - это первый компонент «Спутника V», а назальная вакцина основывается на базе второго компонента, то таким образом человек получает более сильную тренировку иммунной системы, сопоставимую с полноценной повторной вакцинацией.
Как пояснил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, такой способ введения позволит сформировать дополнительную защиту именно на органах дыхания, которые первыми встречаются с респираторными инфекциями. Второе преимущество, такой способ введения не создает дискомфорта после укола. После распыления в нос, как ожидается, не будет и таких побочных реакций, как боль, повышение температуры, ломота в мышцах. Применение на первых добровольцах – подтверждают это предположение. Так, Владимир Путин рассказал, что никаких неприятных ощущений после такого способа вакцинации не испытал и уже на следующий день занимался спортом.
Минздрав одобрил проведение второй фазы клинических испытаний на добровольцах. Исследования продлятся до декабря 2023 года, в них примут участие 500 человек. Впрочем это не значит, что в гражданский оборот назальная вакцина попадет не раньше, чем через два года.
Например, “Спутник V” был зарегистрирован в августе 2020 года по результатам I-II фазы клинических испытаний. Но вакцина была введена в гражданский оборот в феврале 2021 года, после публикаций промежуточных результатов клинических испытаний III фазы.
Можно предположить, что и в случае с назальной вакциной, учитывая форс мажорные обстоятельства, разрешение на использование будет получено быстрее. Тем более, что она сделана на базе второго компонента “Спутника V”, который уже успешно прошел тестирование на безопасность и эффективность. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что назальная вакцина может быть зарегистрирована уже в 2022 году.
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