Туристы смогут попасть в США только будучи полностью привитыми от коронавируса. Фото: REUTERS

Южная Корея

Уровень новых случаев заражения COVID-19 превысил 4000 в день. Такой показатель наблюдается в Стране Утренней Свежести впервые с начала пандемии. Распространение коронавируса в Южной Корее стало расти после того, как в последние недели там были ослаблены карантинные ограничения.

США

Не только иностранные туристы, но и водители грузовиков, представители иностранных правительств и спасатели смогут попасть в США только будучи полностью привитыми. Для туристов это требование уже действует, остальным упомянутым категориям иностранных граждан начиная с 1 января 2022 года также нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, Обладатели американских паспортов и грин-карт смогут по-прежнему пересекать границу независимо от статуса вакцинации, но ПЦР-тестирование остается обязательным.

За 11 месяцев текущего года в США уже умерло от коронавируса больше людей, чем за весь прошлый. Всего в США по состоянию на сегодня с начала пандемии от COVID-19 скончались 771576 человек, из них 385343 человека в прошлом году и 386233 – в текущем.

Франция

В стране резко вырос уровень заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков, за последнюю неделю он вырос в 2,5 раза (на 148%). Озвученная французским Минздравом статистика касается детей в возрасте от 6 до 10 лет.

Нидерланды

Загрузка отделений интенсивной терапии голландских больниц выросла настолько, что мест для всех пациентов с COVID-19 в стране не хватает. Чуть ли не впервые в истории королевства десятки больных отправляют в соседнюю Германию, которая согласилась помочь Нидерландам.

ФРГ

В Германии – очередной антирекорд: там зафиксирован новый максимум заболевших COVID-19 за сутки. Выявлено 661884 новых случая.Супруг и.о. федерального канцлера Ангелы Меркель Иоахим Зауэр, крайне редко общающийся с прессой, заявил, что «невакцинированные немцы – ленивые». «Удивительно, что треть населения не следит за научными открытиями. Отчасти это связано с некоторой ленью и самоуспокоенностью немцев», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Израиль

Координатор борьбы с коронавирусом в Израиле, профессор Салман Зарка предположил, что правительству страны скорее всего придется объявить о начинающейся, пятой по счету волне эпидемии COVID-19. Зарку тревожит продолжающийся рост коэффициента заражения населения. Он считает, что жители Израиля «расслабились и перестали соблюдать ограничения».

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 25 ноября 2021 года:

Всего заболевших 259 322 832

Всего умерших 5 172 996

США За последние 28 дней: Заболевших: 2 308 326 Умерших: 32 898 Всего: Заболевших: 48 076 108 Умерших: 775 144 Великобритания За последние 28 дней: Заболевших: 1 091 036 Умерших: 4 326 Всего: Заболевших: 10 028 639 Умерших: 144 728 Россия За последние 28 дней: Заболевших: 1 052 930 Умерших: 32 945 Всего: Заболевших: 9 270 885 Умерших: 262 733 Германия За последние 28 дней: Заболевших: 999 784 Умерших: 4 408 Всего: Заболевших: 5 547 311 Умерших: 99 878 Турция За последние 28 дней: Заболевших: 717 469 Умерших: 5 884 Всего: Заболевших: 8 654 142 Умерших 75 618 По данным Университета Джона Хопкинса.

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