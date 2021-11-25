Пожар в шахте под Кемерово: погибли девять горняков, их коллеги пропали без связи

По данным кузбасского центра медицины катастроф, один человек погиб

Утро 25 ноября для кемеровчан началось с ЧП. На глубине 250 метров в вентиляционном штреке шахты «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области разгорелся пожар, причиной которого, по некоторым данным, мог стать взрыв. В это время под землей, по информации МЧС, работало почти 300 человек. 115 из них, как пишет «КП»- Кемерово», находились в тот самом задымленном штреке.

Почуяв запах дыма, люди в ужасе начали выбираться на поверхность. Быстро подключились спасатели, приехавшие на место ЧП, а также члены военизированного горноспасательного отряда, организовав массовую эвакуацию горняков из зоны задымления.

Для того, чтобы убедиться, все ли рабочие покинули задымленную шахту пришлось проводить перекличку. На 9 часов утра по Москве судьба 109 шахтеров была неизвестна. Они могли оставаться под землей, или же выбраться самостоятельно, и не отметиться. Эвакуация продолжается до сих пор. К настоящему времени, по некоторым данным, шахте остаются несколько десятков горняков. С ними нет связи.

По данным кузбасского центра медицины катастроф, девять человек погибли. Один из них, предположительно, парень 23 лет. Его тело все еще находится в шахте. Всего же, от отравления угарным газом, по информации на 10 утра по Москве, пострадало 43 шахтера. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию, остальных отвезли в Центр здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком.

В причинах происшествия сейчас разбираются правоохранительные органы. Прокуратура начала проверку. На месте ЧП для того, чтобы проконтролировать работу подчиненных, побывал прокурор Кемеровской области Александр Блошкин. Туда же выехал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, которые возглавил штаб по спасению. По одной из версий, в шахте был повышен уровень метана, но шахтеры все равно заступили на смену.