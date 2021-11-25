11 человек погибли, 35 в газовой ловушке: Что творится в шахте под Кемерово

Жертвами пожара в шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области, по информации на 13:00 стало 11 горняков. Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Жертвами пожара в шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кемеровской области, по информации на 13:00 стало 11 горняков. Все они погибли, отравившись угарным газом. 46 человек пострадали – им оказывают медицинскую помощь. Ещё, предположительно, 35 человек на данный момент остаются под землей. С ними нет связи.

По неподтвержденной пока официально информации, приспособления, с помощью которых они могут дышать (самоспасатели), вышли из строя. И самое страшное, что, как сообщило РИА со ссылкой на экстренные службы, спасение их может затянуться. Если оставшихся под землей людей вообще удастся спасти. Дело в том, что из-за угрозы взрыва газа в шахте спасательные работы временно прекращены. Спасатели смогут спуститься под землю только после того, как там рассеется дым и газ, и можно будет дышать.

В начале пятого утра по Москве на глубине 250 метров в вентиляционном штреке разгорелся огонь и повалил дым. Фото: Максим Киселев/ТАСС

В беседе с «КП»-Кемерово» эксперт по выживанию и безопасности, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов выразил серьезное опасение за жизнь остающихся под землей горняков.

- К сожалению, шансы невелики, учитывая такое большое официальное количество погибших на данный момент, - сказал он. - Условия крайне тяжелые. И они тяжелые и для самих людей, которые там оказались, и для спасателей, которым не просто в таких условиях работать. Шахты — это вообще труднодоступные места, и любой взрыв является причиной обвала этой шахты. Помимо этого, есть вероятность повторных взрывов или возгораний. Люди оказываются там в заблокированном состоянии, без света, со сложностями дыхания.

Напомним, что трагедия случилась сегодня в начале десятого утра по местному времени. На глубине 250 метров в вентиляционном штреке разгорелся огонь и повалил дым. Сообщение о ЧП поступило в Сибирское управление Ростехнадзора. По информации МЧС, когда пожар начался, под землей, находилось почти 300 шахтеров. 115 из них работали в том самом штреке, где случилось ЧП. Многим помогли выбраться наружу спасатели, приехавшие на место ЧП, а также члены военизированного горноспасательного отряда.

«Мы были первой сменой, заступили в 9:00. Спустились, прошли метров 400 и почувствовали запах гари. Резко стало невозможно дышать. Включили самоспасатели и вышли. Сообщили диспетчеру", - описал случившееся один их шахтеров Life.

Первоначально прозвучала версия, что это был взрыв, но вскоре ее опровергли. По другой версии, в шахте загорелся метан, уровень которого был превышен. Спасшиеся горняки, которые вышли на работу в первую смену, рассказывают, что, спустившись вниз, почувствовали запах гари и быстро поднялись на поверхность.

Первоначально прозвучала версия, что это был взрыв, но вскоре ее опровергли. Фото: Максим Киселев/ТАСС

«Я только заступил на смену, метров 600 спустился, и произошёл хлопок, - рассказал Life один из шахтеров. - Пыль столбом, дышать нечем. Я начал задыхаться. Если бы у меня самоспасатель не сработал, я бы там так и остался»

По словам горняков, дымит в шахте часто, но руководство, якобы, не обращает на это внимание.

«В предыдущие смены бывало такое, что чувствовали запах газа, - пожаловался в интервью Life спасшийся горняк. - По технике безопасности не положено работать при запахе газа. Но начальники настаивали на том, чтобы мы работали. Если не устраивает, иди и увольняйся".

По версии, которая считается более «рабочей», в шахте загорелась угольная пыль. Что же случилось на самом деле, разбирается прокуратура.