Директор Федеральной службы исполнения наказаний, а проще - начальник всех тюрем, СИЗО и колоний страны Александр Калашников отправлен в отставку. Фото: Антон Подгайко/ТАСС

Это все-таки случилось. Государство сделало то, что, конечно, сделать было обязано.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний, а проще - начальник всех тюрем, СИЗО и колоний страны Александр Калашников отправлен в отставку. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.

Хотя кто-то наверняка скажет, что фактически генерал-лейтенанта Калашникова «уволил» белорусский программист Сергей Савельев - бывший зек. При освобождении из саратовской зоны, он вынес на волю видеозаписи пыток осужденных. И передал их правозащитникам для публикации. Пытки были такими изощренными и садистскими, что видео потрясло всех, включая даже нашу удивительную Госдуму. Она начала было парламентское расследование, но … его в итоге заблокировали. За то Следственный комитет возбудил серию уголовных дел.

Причастных к издевательствам в самом Саратове уволили сразу. Однако, всех, кто посмотрел кадры издевательств за решеткой, волновало - полетят ли головы большого начальства. И вот - это произошло - лишился поста начальник ФСИН Калашников.

Причем, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, отставка была внезапной. Буквально за два часа до нее Калашников участвовал в координационном совещании в Генпрокуратуре и, казалось, не подозревал о своей печальной участи.

Аркадий Гостев назначен директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Фото: Пресс-служба МВД РФ/ТАСС

Интересно, что новым главой ФСИН президент в тот же день назначил не кого-то из замов Калашникова, и вообще не выходца из этого «тюремного царства». Главным в службе исполнения наказаний стал свежий человек - генерал-полковник Аркадий Гостев, замглавы МВД. Вероятно, для ФСИН это означает возможность давно ожидаемых реформ по «очеловечиванию» системы.

Да и самим фактом увольнения Калашникова после скандала с пытками власть дала четкий сигнал всем тюремным начальникам - «что такое хорошо и что такое плохо». А если ко всему прочему на скамье подсудимых окажутся хотя бы пара тройка десятков садистов и их начальников, выбивавших из зэков и подследственных нужные показания, тогда тюремные «пыточные" глядишь, и начнут прикрывать.

Но пока это только мечты. На реформы еще надо решится. А это уже другая история.