Вучич назвал готовящуюся встречу с Путиным очень важной для Сербии

Александр Вучич и Владимир Путин Фото: REUTERS

Встреча с президентом России Владимиром Путиным, запланированная на 25 ноября 2021 года, очень важна для Сербии, заявил глава государства Александр Вучич в среду в ходе обращения к нации.

Одной из тем обсуждения российского лидера и сербского президента станет стоимость газа. По словам Вучича, для Сербии – это ключевой вопрос.

"Для нас ключевой вопрос - газ, у нас запасы газа сейчас 128 млн кубических метров, - уточнил президент Сербии. - Цена газа для нас имеет решающее значение. Я прошу президента Путина пойти нам навстречу".

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Вучич обеспокоен планами Албании и Косово по объединению. Сербский лидер заявил, что в связи с этим намерен направить письмо мировым лидерам, в котором расскажет о сложившейся ситуации.

Напомним, в октябре Вучич заявил, что Белград не устраивает предложенная Москвой цена на газ в в следующем году, и он будет просить главу российского государства Владимира Путина оставить в 2022-м нынешнюю сниженную стоимость «голубого топлива» для республики.