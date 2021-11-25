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Звезды25 ноября 2021 14:30

Оскорбленная просьбой надеть маску Лера Кудрявцева закатила истерику: "Вы стадо - вы и носите!"

Телеведущая заявила, что будет использовать защитный аксессуар лишь по собственному желанию
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
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Телеведущая заявила, что будет использовать защитный аксессуар лишь по собственному желанию

Телеведущая заявила, что будет использовать защитный аксессуар лишь по собственному желанию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние полтора года, пока в мире бушует пандемия, большинство из нас не выходит из дома без маски: одноразовые аптечные или брендовые из ткани, они распиханы по сумкам и по карманам. В метро штрафуют за голое "допандемийное" лицо, на кассах в магазине отказываются обслуживать - с такими реалиями все давным-давно смирились. Ведь на кону - здоровье и безопасность. Однако, знаменитости, похоже, считают, что их эти правила не касаются.

Так, Лера Кудрявцева, например, сегодня зашла на почту - телеведущей надо было забрать то ли письмо, то ли посылку. Однако, там звезду попросили для начала надеть масочку. Завязалась перепалка, и в итоге Кудрявцева, отказавшаяся выполнить просьбу сотрудника, ушла ни с чем. Взбешенная Лера тут же вышла в прямой эфир, чтобы пожаловаться подписчикам. Но ее поддержали далеко не все.

- То, что сейчас происходит, это просто какой-то ужас... Вы мне пишите: "Надо одевать маску". Ну ребят, одевайте маску, надевайте, ***! Вот будете стадом - и одевайте! - вышла из себя звезда "Секрета на миллион", увидев бегущие по экрану комментарии. - Я тоже, в принципе, ношу маску, но меня заставлять не надо. Вот заставлять меня никто не имеет права. Только по своему собственному желанию я могу это сделать. Я хожу в масках, да, берегу пожилых людей. Но это мое личное желание. Это мое личное здоровье, я свободный гражданин Российской Федерации. И не пишите мне никакую х..! Не бесите меня! На своей личной странице я сама царь и бог. Кто мне будет писать оскорбления, буду блокировать моментально.

По словам Кудрявцевой, на почте она всего лишь потребовала показать ей нормативные документы, где написано, что посетителей без масок могут не обслуживать.

- Мне было важно понять, на каком основании мне отказали. Оснований, конечно же, нет, - уверенно заявила телеведущая. - Дали мне какой-то талмуд бумаг, указ мэра Москвы... Но пункта о том, что можно не обслуживать без масок, я не нашла.

Кстати, недавно международная группа ученых опубликовала результаты масштабного исследования об эффективности нефармацевтических средств защиты от коронавируса. Работа была опубликована в научном медицинском журнале The BMJ. Ученые доказали, что ношение маски снижает вероятность подхватить вирус на 53% - в два раза сильнее, чем, например, соблюдение социальной дистанции.

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