Италия даст европейский «грин-пасс» привитым любыми непризнанными ЕС вакцинами

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца объявил, что власти страны решили выдавать итальянский ковид-сертификат всем, кто прошел вакцинацию препаратами, еще не получившими одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), если они сделают третью прививку вакциной на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК).

Глава итальянского Минздрава отметил, что такое решение основано на рекомендациях национального агентства по лекарствам (Aifa), оно позволяет тем, кто завершил цикл вакцинации непризнанными ЕМА препаратами, «получить бустерную дозу мРНК-препаратов компаний Pfizer и Moderna».

«Таким образом, мы дадим «грин-пасс» тем, кто ранее привился не признанными европейским регулятором препаратами и кто в течение шести месяцев получит (третью дозу – прим. ред.) вакцин Pfizer или Moderna», - приводит слова Роберто Сперанца агентство ANSA.

Как писал сайт kp.ru, ранее в итальянском здравоохранительном ведомстве говорили, что в стране может быть принято такое решение, в том числе и для тех, кто привит российской вакциной «Спутник V».

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Спутник Лайт», « ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «Ковивак». Сайт kp.ru подробно рассказывал, чем эти препараты друг от друга отличаются, об особенностях их применения, и кому какую прививку лучше выбрать.

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