Генпрокурор назвал поведение Валерия Рашкина "циничным и аморальным"

Игорь Краснов / Фото: Пресс-служба СК РФ/ТАСС

Генпрокурор России Игорь Краснов выступил на заседании Госдумы по вопросу лишения депутатской неприкосновенности депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. В ходе выступления Краснов назвал поведение Рашкина "циничным и аморальным" и попросил народных избранников дать согласие на возбуждение против их коллеги уголовного дела.

"Этот позор стал общеизвестным. Мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски. И без его чистосердечного достаточно оснований, - заявил Генпрокурор. - Рашкин отказался сотрудничать, давал ложные показания, были признаки алкогольного опьянения. Такое поведение Рашкина выглядит цинично и аморально".

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату поступило представление генпрокурора России о лишении депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина.

Напомним, Рашкин публично признался в убийстве лося. Народный избранник записал видеообращение, в котором рассказал свою версию случившегося.

Депутата Госдумы от партии КПРФ задержали 29 октября 2021 года в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Депутат отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения и заявил полицейским, что не принимал участия в охоте, а просто подобрал тушу, которая лежала посреди дороги.