СК России: инспекторы Ростехнадзора заочно проверяли шахту "Листвяжная"

По поручению Председателя СК России трагедию на шахте в Кемеровской области будут расследовать следователи и эксперты из Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Следственного комитета России поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве. Расследование дела (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), и дела (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) будет проводиться в Москве.

Накануне были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Накануне были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок, которые, по данным следствия, допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас на месте происшествия работают следователи ГСУ и территориального следственного управления, а также криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению следствия в этой трагедии "усматриваются признаки халатности в действиях главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина", которые в ноябре текущего года ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности по надзору за выполнением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Инспекторы без фактической проверки данного штрека составили акты о его проверке. Заочно.

Сейчас на месте происшествия работают следователи ГСУ и территориального следственного управления, а также криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Председатель Следственного комитета России поручил передать в Главное следственное управление два уголовных дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, которые будут соединены в одном производстве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Как известно, подобные трагедии ранее уже происходили на шахтах Кемеровской области и других регионов. Ценой этих ошибок всегда являются человеческие жизни. К сожалению, их негативные последствия не стали уроком для тех, кто отвечает за безопасность на подобных объектах, и в том числе должностных лиц, которые осуществляют контроль и надзор за их деятельностью. Следственный комитет намерен установить не только фактические обстоятельства, но и более масштабные причины, которые повлекли наступление тяжких последствий и спровоцировали трагедию, - подчеркнула Петренко.

Напомним, по данным спасателей в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. В момент задымления в шахте находилось 287 горняков. Во время взрыва, по предварительным данным, погибли 52 человека, из них шестеро спасатели. Одного горняка нашли живым уже после трагедии сотрудники МЧС России. По данным спасателей, на текущий момент точно известно о гибели 14 человек, из которых 6 подняты из шахты на поверхность, судьба 34 горняков пока неизвестна.

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