Один из считавшихся погибшим при взрыве в шахте «Листвяжная» горняков найден живым Фото: пресс-служба МЧС Кемеровской области

Спасатели обнаружили живым одного их горняков, считавшимся погибшим во время взрыва в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, рассказал журналистам временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.

«Только что наше подразделение нашло живым еще одного шахтера», – сказал руководитель ведомства.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 25 ноября, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление. По данным МЧС, на момент инцидента в шахте находилось 287 горняков. В ЧП погибли 52 человека, из них шестеро спасатели.

Напомним, спасатели, погибшие при спасении горняков после взрыва в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будут награждены орденами Мужества посмертно.

После взрыва следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.