Адвокат разоблачил онлайн-марафон стройности от Анфисы Чеховой

Ценник за участие в марафоне Чеховой - от 4,9 тысяч рублей: за эти деньги народ получит 6 онлайн-уроков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О том, как знаменитости и блогеры без профильного образования дурят народ, впаривая бестолковые онлайн-марафоны, сайт kp.ru уже писал. Но с каждым днем в полку "инфоцыган" (так в Сети прозвали марафонщиков, выманивающих деньги у доверчивых граждан) прибывает. На днях свой путеводитель по похудению представила Анфиса Чехова, которая утверждает, что испробовала 30 бесполезных диет, а в итоге сбросила вес с 90 до 59 кило благодаря собственной системе.

Ценник за участие в марафоне Чеховой - от 4,9 тысяч рублей: за эти деньги народ получит 6 онлайн-уроков. Есть тарифы и за 18, и за 27, и даже за 190 (!) тысяч - это люксовый вариант, где Анфиса не только ответит на вопросы, но и позовет с собой на ужин. "Комсомолка" изучила информацию о "путеводителе" и на его примере решила разобрать, на что могут рассчитывать участники распиаренных онлайн-курсов от знаменитостей. Пример оказался показательным.

ЭКСТРАСЕНСЫ В ПОМОЩЬ

- Вам с нами по пути, если ни один метод похудения не дал вам желаемого результата, если вы столкнулись с гормональным изменением веса и считаете, что после 40 уже ничего не поможет, - рекламирует свой продукт телеведущая.

Своим "девочкам" Чехова обещает золотые горы: они наконец улучшат здоровье, полюбят себя, перестанут страдать от проблемы лишнего веса и начнут получать от жизни удовольствие.

Анфиса Чехова заявила, что долгое время фотошопила фигуру, делая себя в два раза худее. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В "путешествие к стройности" Чехова взяла сразу нескольких специалистов. Паразитолога, о которой в Сети можно найти самые разные отзывы (пишут, в том числе, про "выкачивание денег"); косметолога - его несколько лет подряд упорно записывают Анфисе в любовники; нутрициолога из Америки, семью йогов, фитнес-тренера и регрессолога. Последний специалист, чей индивидуальный прием, по словам ведущей, стоит как весь марафон похудения в самом дорогом варианте, обещает участницам путешествие в прошлые жизни: мол, каждый из нас воплощается на Земле по 400 тысяч раз (!). Отзывов о работе регрессолога "КП" не нашла, но известно, что она - дама с фантазией: создавала и руководила проектами "Экстрасенсы ведут расследование" и "Экстрасенсы: битва сильнейших"...

Впрочем, и сама Анфиса не гнушается фантазировать:

- Я хочу быть с вами честной до конца, поэтому решила признаться, - объявила телеведущая перед запуском своего марафона. - Наконец скажу вам правду и выдохну с облегчением. Два года - с 2014 по 2016 - я вас обманывала и фотошопила свои снимки в Инстаграме в два раза. Я весила почти 100 килограммов и не принимала себя такой. Вот как я выглядела на самом деле, и вот, что показывала вам.

Чехова представила подписчикам несколько фотоколлажей. Вот только эти откровения вызвали скандал не столько из-за старого, сколько из-за нового обмана. Сетевые сыщики уверены, что "толстые" фото Чехова специально увеличила, а "худые" уменьшила, чтобы разница в весе стала еще более наглядной...

Сетевые сыщики сравнили фото и углядели обман: слева - так якобы фотошопила себя Анфиса; справа - снимок, который она выкладывала на самом деле. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"МИНУС 3 КГ ЗА ОДИН ЭФИР"

Вот некоторые тезисы Анфисы Чеховой, которые она озвучила на первом занятии.

- Диеты не работают: они не помогают похудеть навсегда. В методике Чеховой есть можно все. Другой вопрос - как готовить, с чем сочетать: телеведущая уверяет, что знает несколько важных секретов.

- Анфиса умеет правильно донести знания: "Вы можете начитаться умных книг по медицине и похудению и ничего не понять. Они написаны языком, который не доходит до нашего мозга. Это как пытаться вставить картридж от кофемашины в принтер. А информация, которую я собрала, будет вам понятна". Кстати, после эфира Чехова объявила, что одна из подписчиц за два часа ее беседы сбросила 3 кило - чудеса, да и только!

Анфиса Научилась топить жир подписчиц одним только взглядом в камеру. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Последние пять лет Чехова не ест сахар, хотя всю жизнь была сладкоежкой: "Я могу рассказать вам об этом так, что вы сразу перестанете его есть и побежите избавляться от паразитов. Ваш мозг и тело сразу все поймут".

- Все, чего мы боимся, случается с нами. Все, чего мы сильно хотим, не случается. Мы создаем неправильный энергетический поток, когда боимся потолстеть и мечтаем сбросить вес. Относитесь к похудению легко, как к шопингу: вы когда-нибудь все равно до него дойдете, и это принесет радость.

- Занимайтесь медитацией, чтобы разбудить свое подсознание. Вот отрывок из медитации Чеховой: "Представьте, что вы стоите на берегу океана. Положите руки на сердце и поблагодарите его за то, что оно работает для вас, умеет любить. Представьте, что ваше сердце это шкатулка, в которой хранятся все ваши воспоминания, радости и горести. Вспомните свой самый счастливый день и ощутите снова эти эмоции. Возьмите этот образ на ладонь, положите его в ящик своего сердца и скажите: "Я заслуживаю счастья по факту своего рождения".

- Марафон платный, потому что деньги - это энергия. Если вы не обучены энергетическом обмену и не умеете отдавать, это в итоге приведет к полноте.

ПЕРЕВОДИМ С РУССКОГО НА РУССКИЙ

Хитрости и уловки договора с Анфисой Чеховой

«Комсомольская правда» вместе с адвокатом Андреем Алешкиным проштудировала договор оферты, который покупатели марафона заключают, прежде чем начать обучение. В документе оказалась масса сюрпризов.

1. Анфиса Чехова не при делах

Что написано в договоре:

«Настоящий договор является публичной офертой Индивидуального предпринимателя Домбровской Екатерины Викторовны, далее именуемой - «Исполнитель»...

Комментарий адвоката:

- Первый пункт - и первый «звоночек». Простите, а почему договор заключает не сама Анфиса Чехова, а некая госпожа Домбровская? Люди должны понимать: именно эта никому не известная женщина в случае возникновения споров и скандалов будет ходить по судам, а телеведущая окажется не при делах: это вообще не ее предприятие! От себя замечу, что ИП - самая удобная форма организации, чтобы уйти от налогов.

2. За слабый интернет никто не ответит

Что написано в договоре:

«Исполнителем не гарантируется абсолютная бесперебойность предоставления Услуг по настоящему Договору. В случае неудовлетворительного качества интернет-соединения, стабильное предоставление доступа к Курсу не гарантируется».

Комментарий адвоката:

- Здесь все прозрачно. Организуя онлайн-марафон, авторы могут даже не заботиться о качестве связи. Нет интернета - извините, дамы, обучения не будет. Про перенос сроков лекций на другое время ничего не указано - получается, их попросту могут не проводить?

3. Учить может "любой дурак"

Что написано в договоре:

«Исполнитель имеет право вносить изменения в Оферту в любое время, Заказчик обязан самостоятельно знакомиться с актуальными условиями настоящего договора Оферты… Исполнитель оставляет за собой право привлекать для оказания Услуг третьих лиц. При этом Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц при оказании Услуг, а также за качество Услуг, оказываемых третьими лицами».

Комментарий адвоката:

- Предупреждать покупателей марафона о каких-либо изменениях, даже самых радикальных, авторы не собираются. Вырос ли ценник, отменились ли занятия, а может, сама Анфиса Чехова выбыла из курса - по этому договору возможно все. Обещанных спикеров могут заменить на любых других, и вместо похудания они могут хоть анекдоты травить - все, как говорится, оплачено. По этой логике, как я понимаю, вести курс может "любой дурак".

Адвокат Андрей Алешкин.

4. Ваше тело - ваше дело

Что написано в договоре:

«Услуги, оказываемые Исполнителем, не являются медицинскими услугами, а также не являются психологическими услугами. Исполнитель не несет ответственности за физическое и эмоциональное здоровье Заказчика».

Комментарий адвоката:

- Вот так сюрприз. Марафон для худеющих женщин, оказывается, не касается здоровья - как физического, так и психологического. Хотя у Чеховой на курсе заявлены встречи с врачами самых разных специальностей, и многие женщины наверняка сразу бросятся выполнять их указания. При этом наличие дипломов договором не оговаривается. Помните, дамы: это может быть опасно для вашего здоровья!

5. Успех обязательно будет… когда-нибудь или никогда

Что написано в договоре:

«Гарантируя успешность применения полученных знаний, умений и навыков в определенном либо неопределенном будущем, Исполнитель не несет ответственности за неполучение результатов или получения результатов ниже ожиданий Заказчика. Исполнитель не несет ответственность за негативные последствия и качество оказанных услуг, если это будет вызвано невыполнением Заказчиком рекомендаций Исполнителя или неверным их истолкованием».

Комментарий адвоката:

- Гениально! Получается, авторы гарантируют успешность когда-нибудь или никогда, но не гарантируют получение результата и вообще за него не отвечают. Если что-то случается - виноват сам исполнитель: он неправильно усвоил информацию. Это точно договор? Звучит, как плохая шутка!

6. Вернуть деньги после марафона нельзя

Что написано в договоре:

«Акт об оказанных услугах не формируется и не подписывается. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком путем выражения молчаливого согласия… Возврат денежных средств возможен исключительно в том случае, если Покупатель еще не получил доступ к Курсу».

Комментарий адвоката:

- Акт приема-передачи или акт об оказанных услугах - важный документ, который подтверждает, что заказчик всем доволен. Здесь же промолчал - значит, все принял. Любопытно, что вернуть деньги после прохождения марафона нельзя, даже если он не соответствует вашим ожиданиям.

7. Можно попасть на большие деньги

Что написано в договоре:

«В случае нарушения Заказчиком положений настоящего Договора, касающихся защиты авторских прав Исполнителя, последний вправе потребовать выплаты компенсации в десятикратном размере от стоимости курса, за каждый случай нарушения, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду».

Комментарий адвоката:

- Если клиент, например, в соцсетях, поделится информацией, полученной на марафоне, ему грозит крупный штраф. Заплатили за курс 10 тысяч - будете оштрафованы на 100 тысяч. Плюс упущенная выгода: сколько ее насчитают, можно только догадываться. Если авторы сочтут, что из-за вас на курс стоимостью 10 тысяч не пришли, допустим, 100 человек, речь пойдет уже о миллионе…

РЕЗЮМЕ АДВОКАТА:

- Законен ли такой договор? Да, - констатирует Андрей Алешкин. - По нашему законодательству, договор - это свободное волеизъявление сторон, то есть заказчик и исполнитель добровольно пошли на все указанные условия. В данной оферте очень много юридических дыр, поэтому вероятность возврата денег минимальна даже через суд.

Подписывать такой документ я бы не рекомендовал. На мой взгляд, с таким же успехом можно взять деньги и просто выбросить в окно. Здесь никто никому ничего не гарантирует, клиент выполняет какие-то задания исключительно под свою ответственность. Это выглядит как мыльный пузырь, который наполняется деньгами наивных покупателей. Мое личное убеждение: даже печально известная компания МММ давала своим вкладчикам больше гарантий.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Мать инфоцыган" запускает марафон для бесплодных

Курсы по похудению - еще не самый опасный вариант онлайн-марафонов. Так, Елена Блиновская, которую прозвали "матерью инфоцыган" за сотни миллионов, заработанных на волшебных марафонах по исполнению желаний, решила запустить курс по... зачатию. У нее, мол, есть энергия, которая благословляет бездетные пары. Якобы такой эффект обнаружился во время тренингов Блиновской даже у тех супругов, которым годами не могли помочь ни врачи, ни таблетки, ни даже ЭКО.

- Психологический аспект в зачатии - важная тема, и ее никто не отменял. Если людям сложно принять, что я разбираюсь в этих вопросах лучше экспертов, - это их проблемы. У меня уже все готово для марафона "Зачатие", осталось только найти время, - анонсировала на днях марафонщица-миллионерша. И ведь для кого-то ее курс станет последней надеждой...