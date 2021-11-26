Александр Градский в больнице с подозрением на инсульт. Шоу «Голос» продолжит выходить в эфир

Десятый, юбилейный, сезон проекта «Голос» омрачается грустными новостями. Заметно поплохевший после коронавируса Александр Градский прямо из дома был доставлен в одну из московских клиник с подозрением на инсульт. Фото: Первый канал

Десятый, юбилейный, сезон проекта «Голос» омрачается грустными новостями. Заметно поплохевший после коронавируса Александр Градский прямо из дома был доставлен в одну из московских клиник с подозрением на инсульт.

Композитор и певец в последнее время выглядел все хуже. Уже во время поединков «Голоса» зрители обратили внимание на то, что Градский был обессилен, еле говорил и сидел молча с опрокинутой на плечо головой. Так сильно повлиял на мэтра ковид.

Музыкант переболел, но восстановиться полноценно в 72 года не смог. И даже отрицал госпитализацию: «Полная чушь!».

Команда проекта пыталась сделать все, чтобы сгладить ситуацию — от Александра Борисовича не требовали длинных обсуждений номеров, исчерпывающих оценок и все реже снимали его реакцию. Но сам Градский был плох. На съемки мэтра доставляли буквально в лежачем положении. Напротив его красного кресла в "Голосе" стоял вентилятор, чтобы облегчить состояние наставника.

26 ноября стало известно, что у Александра Борисовича подозревают инсульт. Накануне певцу стало плохо, давление упало ниже обычного. В настоящий момент телефон композитора работает, но на пять звонков «КП» в разное время никто не ответил. Не знают никаких подробностей ЧП и в музыкальном театре «Градский холл». Первый канал тоже не комментирует событие.

И все же «КП» удалось подтвердить из достоверных источников, близких к музыканту, что Градский действительно в больнице — врачи проверяют мозговое кровообращение артиста, делают МРТ и оказывают необходимую помощь. Семья (дочь Мария и сын Даниил) тоже хранит молчание.

Композитор и певец в последнее время выглядел все хуже. Уже во время поединков «Голоса» зрители обратили внимание на то, что Градский был обессилен, еле говорил и сидел молча с опрокинутой на плечо головой. Фото: Первый канал

А уже этим вечером в эфир Первого выйдет очередной выпуск шоу «Голос-10». Этап поединков был отснят несколько месяцев назад, поэтому мы увидим в нем Градского еще в очень слабом состоянии — как раз после перенесенной тогда болезни. После заключительного выпуска поединков покажут два выпуска нокаутов — их тоже записали заранее и совсем недавно: там Александр Борисович выглядел уже гораздо лучше.

И все же ковид сильно подкосил обычно жизнерадостного артиста (легкие были поражены более чем на 70%). Что будет с прямыми эфирами, в которых тоже должен был принимать участие Градский, пока неизвестно.

«КП» желает музыканту скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

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