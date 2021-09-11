Александр Градский, переболев коронавирусом, вернется в шоу «Голос-10»: «Уже поправился, восстанавливается»

Градский, как и мечтали телезрители, готовится вернуться с десятым сезоном шоу «Голос». Фото Максима ЛИ

10 августа общественность взбудоражило страшное известие — народный артист России Александр Градский госпитализирован в тяжелом состоянии. Певец находится в реанимации. У него обширное поражение легких. Как минимум 70%.

К счастью, все не совсем так.

Сам Александр Борисович на звонки не ответил, его дочь Мария так же промолчала в ответ на вопросы kp.ru в соцсетях по поводу здоровья папы.

Однако из окружения артиста нам удалось узнать, что информация о тяжелом состоянии Градского не соответствует действительности. Александр Борисович и правда переболел ковидом, но не в тяжелой форме и ни в какой реанимации не был. Это было больше недели назад, и теперь он находится дома на восстановлении. Именно поэтому артист и назвал в разговоре с Пятым каналом «чушью» сообщение об экстренной госпитализации.

На самом деле Градский, как и мечтали телезрители, готовится вернуться с десятым сезоном шоу «Голос».

В настоящий момент в эфире Первого идет предваряющая основную, самая добрая и безобидная версия шоу — «Голос.60+».

Сразу после нее, ориентировочно в начале октября, в эфир выйдет канонический «Голос». Юбилейный десятый сезон. В нем мы и увидим Александра Борисовича: в составе наставников он будет работать вместе с Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным. Сперва пройдет несколько выпусков слепых прослушиваний, которые уже записаны, а затем начнется этап поединков — съемки этой фазы шоу начнутся не раньше октября, когда Градский окончательно и бесповоротно поправится.