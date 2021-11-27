Прокуратура утвердила обвинение блогеру, который осквернил портрет ветерана: Суд может начаться уже на следующей неделе

Матвей Юферов на допросе. Фото: стоп-кадр видео

Дело блогера, который выложил в Сеть фото, как он справляет малую нужду на портрет ветерана войны, в ближайшие дни уйдет в суд. Накануне Прокуратура Москвы утвердила обвинение, которое 19-летнему студенту РГГУ Матвею Юферову предъявил Следственный комитет. Речь идет о статье «Реабилитация нацизма». Действия молодого человека трактуются по ней как «осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично с использованием сети «Интернет». Наказание, прописанное в Уголовном кодексе за преступления такого характера - штраф от 2 до 5 млн рублей, принудительные работы сроком до 5 лет или лишение свободы на те же 5 лет.

- Указанное решение признано прокуратурой законным и обоснованным, - говорится в сообщении Прокуратуры Москвы.

Напомним, после вспыхнувшего в соцсетях скандала из-за фотографии Юферова сам молодой человек попытался скрыться - добрался на электричках до Санкт-Петербурга, где и был задержан. После этого его перевезли в Москву.

Ожидается, что сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте молодого человека.

- Спустя несколько дней после утверждения обвинения в прокуратуре материалы уголовного дела поступают в суд, - объяснил KP.RU алгоритм дальнейших действий источник в правоохранительных органах. - То есть чисто технически первое заседание по делу блогера может состояться уже на будущей неделе. Адвокат Матвея Юферова Татьяна Соломина отказалась давать комментарии и изложить версию событий со стороны самого Юферова. (В том числе до сих пор непонятно, почему парень пытался убежать именно в Санкт-Петербург. На допросах он это не поясняет).

Ранее Татьяна Соломина представляла в судах интересы семьи Скавронски (10-летнего сына супругов полицейские задержали в 2017 году на Арбате за попрошайничество - мальчик зарабатывал деньги, читая прохожим «Гамлета», на отца тогда завели административное дело по статье «неисполнение родителям обязанностей по воспитанию…») и экоактивистки Ольги Кузьминой, которая в августе 2021-го привязала себя к дереву и в течение 10 часов отгоняла людей, которые пытались к ней подойти, демонстрируя арбалет.

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