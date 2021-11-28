Екатерина Андреева выступила с заявлением после скандального сообщения

Екатерина Андреева Фото: Мила СТРИЖ

Екатерина Андреева по праву считается одной из самых красивых телеведущих. Звезда экрана прекрасно выглядит и ведет здоровый образ жизни. У знаменитости миллионы поклонников. Но и завистники не дремлют. К ним и обратилась яркая шатенка.

Екатерина Андреева разразилась гневной отповедью в адрес нехороших людей, которые приписали красавице лишние годы. Телеведущая не смогла сдержаться. Она намерена добиться справедливости.

27 ноября теледива отмечает очередной день рождения. Она свой истинный возраст не раскрывает. Потому сплетники с завидной регулярностью приписывают звезде лишние годы. Так, если верить "Википедии", то Андреева празднует 60-летие. Но сама ведущая утверждает, что она на несколько лет моложе.

Екатерина Сергеевна несколько раз обращалась к представителям ресурса, чтобы они исправили недостоверные сведения. Однако ее будто не слышат. В итоге знаменитость решилась на публичное заявление.

"Открытое письмо. Уважаемая «Википедия»! Непроверенная информация, опубликованная в статье обо мне, продолжает оставаться без изменений и вводит в заблуждение широкую аудиторию. Ориентируясь на вашу фальшивую дату моего рождения, я в этом году буду получать поздравления с «круглой» датой, которая не имеет ко мне отношения. На протяжении длительного времени, а точнее с того момента, как появилась статья обо мне, я пытаюсь добиться указания моего точного года рождения", - гневается Екатерина.

Она отметила, что взятая с потолка дата так и продолжает оставаться на этом ресурсе в неизменном состоянии. "У меня приписаны несколько лишних лет. Я отправляла скан паспорта, в котором черным по белому все написано. Я говорю об этом в интервью. И что в результате? У меня теперь указаны два года рождения", - негодует Андреева.

Она искренне не понимает, почему сотрудники "Википедии" не удосужились проверить ее данные. "И почему паспорт гражданина Российской Федерации не является основанием для доказательства достоверных сведений. Возникает уверенность в том, что в моем случае мы имеем дело с принципиальным искажением и введением в заблуждение общественности. И не только я сталкиваюсь с тем ,что Википедия использует ложные данные! Настаиваю на том, чтобы были внесены изменения и восторжествовала справедливость", - заявила звезда экрана.