2020-02-12T16:28:56+03:00
Звезды

58-летняя Екатерина Андреева показала лицо после омоложения

Телеведущая тщательно следит за собой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая программы "Время" поражает своим моложавым видом и роскошной фигурой. Фото: Александр Щербак/ТАССТелеведущая программы "Время" поражает своим моложавым видом и роскошной фигурой. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Екатерина Андреева умеет удивлять. Телеведущая программы "Время" поражает своим моложавым видом и роскошной фигурой. Звезда экрана не скрывает, что обязана своей красоте не только матушке-природе, но и специалистам.

Хороший внешний вид - главный залог уверенности для любой женщины. Поклонники привыкли видеть Екатерину Андрееву в разных точках земного шара в совершенно неожиданных образах. Но больше всего публику поражает то, как роскошно выглядит знаменитость. Кажется, она повернула время вспять. Телеведущая не так давно отпраздновала свое 58-летие, однако, глядя на моложавую звезду, в это невозможно поверить.

Андреева не раз признавалась, что является большой любительницей уходовых процедур. Знаменитость отдыхает в лучших спа-центрах. А в Москве в перерывах между съемками посещает косметолога.

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Иногда выпустить иголки вовсе не означает что-то плохое
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На днях телеведущая поделилась результатом омоложения. Она разместила фото, на котором показала сложную косметологическую процедуру иглоукалывания для подтяжки овала лица и разглаживания морщин.

"Иногда выпустить иголки вовсе не означает что-то плохое, а наоборот - одни плюсы. Ровный лоб, гладкая кожа и отсутствие головной боли", - написала Екатерина в блоге.

Поклонницы после увиденного засыпали Андрееву вопросами, на которые она терпеливо ответила. Так, по ее словам, иглоукалывание абсолютно безболезненно. "Иголки специальные и они разной длины. Кожу до и после протирают специальным раствором", - рассказала теледива.

Она также рассказала о том, что два раза в неделю делает массажи лица серебряными элеронами. Но иглоукалывание считает более эффективным способом омоложения. "Морщины появляются там, где сломана цепочка коллагеновых волокон. Иглы помогают восстанавливать эту разорванную связь", - заверила звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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