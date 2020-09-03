58-летняя Екатерина Андреева сразила наповал фигурой в купальнике и мини-шортах

Андреева делилась секретами красоты. В ее рационе много лет нет сахара, колбас и консервов, печенья, тортов, пирожных и конфет Фото: Мила СТРИЖ

Екатерина Андреева в свои 58 лет выглядит просто идеально. Телеведущая активно занимается спортом - у нее девять тренировок в неделю. А еще она отказалась от многих продуктов, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе. Звезда экрана может позволить себе появляться на публике в мини-шортах, вызывая восторг поклонников. Ведь ее фигуре могут позавидовать даже 20-летние.

Екатерина Андреева любит делиться с поклонниками фотографиями из путешествий, секретами красоты и рассуждать о жизни. Но вот о своей семье практически ничего не рассказывает. А ведь телеведущая счастлива в браке с Душаном Перовичем более 30 лет. Сейчас супруги отправились в Турцию. Они катаются на яхте и любуются местными пейзажами.

Звезда экрана показала фото, на котором позирует, стоя на яхте. "Если встретила своего мужчину и нутром поняла - он, не раздумывай - целься ему прямо в сердце всеми стрелами Амура! Кто успел, того и тапки. Сейчас настоящие мужчины на вес даже не золота, а сапфиров, рубинов и изумрудов. И тогда на горизонте появится корабль, готовый в любой момент поднять алые паруса! Вот ведь бывает - купальничек навеял мысли... И кораблик подкрепил. А мой муж фото сделал - все сошлось. Три в одном. А Бог, как известно, троицу любит!", - подписала сочный кадра Екатерина.

Знаменитость облачилась в купальник с принтом и джинсовые мини-шорты, сделав акцент на талии. Свои длинные локоны теледива оставила распущенными, дополнив летний образ очками.

Снимок произвел фурор среди ее подписчиков. Сраженные наповал поклонники тут же засыпали Андрееву комплиментами. "Эталон естественности, элегантности", "Я обожаю вас", "Какая вы красотка!", "Как вам удается оставаться такой стройной", "Какие ножки!", "Вы прекрасны", - комментируют фолловеры.

Ранее Андреева делилась секретами красоты. В ее рационе много лет нет сахара, колбас и консервов, печенья, тортов, пирожных и конфет. "Я очень аккуратна с солью. Не пью молоко, газированные напитки, кофе, алкоголь, свежевыжатые соки. Категорически против кетчупа и майонеза", - рассказывала Екатерина.

Андреева признавалась, что совершенно не страдает от ограничений и свой рацион считает очень разнообразным. "Я пью чистую воду, зеленый чай, напиток из ячменя и цикория. Свежие овощи и фрукты, крупы, фасоль, рыба, яйца перепелиные, разные виды салатов - вот набор продуктов, из которых я готовлю. Если мы возьмем один день, например сегодняшний, то мое меню выглядит так. На завтрак - гречневая каша, на обед - куриные биточки с овощами и на ужин будет винегрет", - цитируют ее 7Дней.

При этом иногда ей приходится устраивать себе разгрузочные дни. Телеведущая поделилась секретом, как похудеть за три-четыре дня. "Когда я понимаю, что с питанием в последние дни был перебор, то просто перестаю есть. Пью чистую воду и овощные соки, разбавленные водой. Такой способ помогает избавиться от лишних килограммов и вывести лишнюю воду из организма", - резюмировала знаменитость.