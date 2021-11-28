Александр Градский: «Вот я взял да и помер. А пройдет 40 лет — кому-то будет интересно то, чем я занимался? Есть шанс на это надеяться...»

Александр Градский скончался в больнице на 73 году жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 28 ноября не стало Александра Градского. Выдающийся композитор и певец скончался в больнице на 73 году жизни. Сайт kp.ru приводит фрагменты из его интервью, где он размышляет о себе и жизни.

Про характер

«Я тяжелый человек. Мне это неоднократно говорили другие люди: «общение с вами приносит много проблем». Я никогда этого не понимал — почему это я тяжелый человек? Но я смирился.

Про современные песни

Градский признавался, что не испытывает желания писать современные песни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Песен веселых почти не осталось. По крайней мере, не испытываю желания их писать. В лучшем случае присутствует примесь иронии и сарказма. От этого хочется не смеяться, а плакать. Если говорить о чужих песнях, сейчас модно не смеяться, а стебаться. Молодежная субкультура замешана на вышучивании. Но чтобы было забавно, нужен достойный предмет для стеба».

Про главную проблему участников «Голоса»

«Все, что происходит с певцами, которые выигрывают «Голос» и как-то нравятся публике - это самотек какой-то. Вот, например, у меня есть в команде Сергей Волчков и Валя Бирюкова - это замечательные молодые артисты, они много что умеют делать, но телевидение, особенно центральное, используют их в основном как артистов, поющих «государственную» музыку. Не секрет, что они реально патриотичны и любят эти песни. Происходит некий концерт, где обязательно какая-то часть, особенно в начале, должна быть составлена из таких патриотических произведений. И это посвящено, например, 9 мая или 23 февраля. Все это священные, прекрасные даты, но вдруг выясняется, что людей в возрасте не так много уже осталось, которые это могут петь. Из людей молодых - 2-3 человека, в основном все мои ребята. Их трактуют только в этом плане. А они вообще-то многое другое умеют делать. А публика, которая смотрит телевизор, запоминает их, как людей поющих только так».

Про группу Beatles

«Из-за них я перестал думать о карьере классического исполнителя — скрипача и певца. Я понял, что надо быть автором: это как-то интереснее. Если ты не очень силен как гитарист — а я был гитарист, скажем так, средний, и не очень силен как пианист и барабанщик, ты можешь быть автором. И будучи автором, ты можешь сказать: «я тут специально так придумал!»

Про желание уехать

«Оно иногда возникало, но ты тут же от него отказывался. Я сказал себе: я русский автор. Я кому там буду на русском языке петь? Да, я мог в опере петь — и, кстати, может быть, карьеру бы сделал более обширную. Сожалею, конечно [что не стал оперным певцом], но все равно считаю, что сделал правильно».

Про русский рок

Александр Борисович на съемках «Голоса», 2013 год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Русского рока не случилось. Его не произошло. Я это называл «советская народная гитарная музыка». Он пошел по другому, не по моему пути. Я предполагал, что это будет прежде всего собственная музыка — с русскими, даже фольклорными интонациями. А то, что получилось, это в основном музыкально изображенный стих. Чаще всего даже лозунговый стих. Не случилось своей музыки».

Про русский рэп

«Это частушка русская. Скороговорка. Единственное, что мне в русском рэпе не нравится — то, что у них штаны застегиваются на коленях. Можно было без этого обойтись».

Про Пугачеву

Александр Градский выступал вместе с Аллой Пугачевой. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Она суперзвезда — вне зависимости от того, поет она или нет. Она сделала удивительную карьеру во времени и пространстве. Но я не думаю, что она счастлива. Потому что ее талант, отмеренный Господом Богом, намного больше, чем она сегодня делает (интервью от 2019 года. - Ред.)».

Про любимого композитора

«Рахманинов — самый близкий мне по душе автор».

Про ангела-хранителя

«Не знаю, что это такое, как он модифицирован и на что это похоже, но почему-то мне кажется, что он есть».

Про вечность

«Я много лет потратил на то, чтобы люди поняли, что на самом деле я к ним испытываю. Может быть, они, поняв это сейчас, начинают мне как-то это возвращать. Спасибо им большое за это. Значит, я все правильно делал»

Все литераторы, музыканты — и я в том числе, озабочены собой во времени. Страшно интересно: вот я взял да и помер. А пройдет 40 лет — кому-то хотя бы будет интересно то, чем я занимался? Есть шанс на это надеяться».

По материалам программы «Познер» (Первый канал), metronews.ru, 7days.ru, otr-online.ru.

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