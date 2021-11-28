Четыре жены и главная муза Александра Градского

Марина Коташенко стала четвертой - и последней женой Александра Градского. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Если, как говорится, плясать от печки, то главной музой в жизни Александра Градского была его мама – Тамара Павловна. Она всегда и во всем поддерживала сына, верила в его талант, даже когда этот талант еще не запел звонким голосом. Тамара Павловна умерла очень рано в 35 лет, когда её сыну было только тринадцать. Смерть горячо любимой матери стала самым большим потрясением в его жизни. В память о ней он взял её фамилию и стал Александром Градским, до этого носил фамилию отца – Фрадкин.

«Мама была даже не музой, она была барометром и человеком, который являлся для меня примером», - так вспоминал о матери Александр Борисович.

Все его дальнейшие поиски любимой женщины были по сути поисками идеала, который воплощала его мать.

В память о маме Градский взял ее фамилию, до этого носил фамилию отца – Фрадкин. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Женщина должна испытывать гордость за своего мужчину. И быть уверена, что ее мужчина хорош и более клевого рядом нет. Это главное для женщины, на мой взгляд. А мужчине необязательно считать, что его девушка самая лучшая. Поэтому мужчине могут нравиться разные женщины. Но при этом он должен знать, что его подруга необыкновенная, талантливая, добрая, умная и красивая», - рассуждал в беседе со мной о «мужском/женском» Александр Борисович.

Градский всегда пользовался успехом у женщин – еще бы: известный музыкант, а какой голос! Женщины млели от его «Как молоды мы были». На заре туманной юности, когда Александр выступал в группе «Скоморохи» и только начинал сотрудничать с режиссером Андреем Кончаловским (писал музыку к его фильму «Романс о влюбленных») он влюбился в девушку Наталью (она потом стала Натальей Градской).

Пара решила, что свадьба поможет укрепить отношения. Но это не помогло. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Нам было мало лет. Поначалу были чудесные отношения, которые постепенно стали ухудшаться. И тогда мы решили: поженимся, и все восстановится. А через три месяца после свадьбы пожали друг другу руки, поцеловались и разошлись», — так вспоминал народный артист о своем первом «молодежном» браке.

Первый брак Александра Градского продержался три месяца. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вскоре после расставания с Натальей он встретил кинозвезду Анастасию Вертинскую, которая была старше его на пять лет. Вот что рассказывал Градский о том, как они познакомились, в книге журналиста Евгения Додолева «The Голос»:

«Познакомились на вечеринке в одном доме. Я пытался за ней приударить, но из этого ничего не вышло. Зато полгода спустя у меня был концерт в спортивном лагере МЭИ под Алуштой. Настя же, как выяснилось, отдыхала в соседней деревеньке с сестрой и друзьями, и кто-то ей рассказал про концерт. Ну а Крым, жара, вино, море - сами понимаете, как они действуют... Она вышла на дорогу, поймала попутный грузовик - «ЗИЛ-130» - и приехала ко мне в лагерь. В это время я, вполне кирной после ночных возлияний, сидел на берегу моря в рассуждении, не броситься ли в воду, дабы охладиться. Вдруг рядом возникает девушка в домашнем халате, поддатая, в треснутых, как у булгаковского персонажа, очках: «Вот так мы, значит, отдыхаем?» Я поначалу даже не понял, кто это такая. А когда понял, то очень удивился. Словом, у нас как-то сразу, без напряжения, без усилий с чьей-либо стороны, начался роман. Мы как бы слились в крымском экстазе. Попали на какую-то безумную пьянку в лагере, шатались по горам, ели барана, пили вино, прилично бухие гуляли по лесным тропинкам и просто очень сблизились... Потом я укатил в Москву - я был на своей машине, - а она должна была прилететь через пару дней. Договорились, что я ее встречу. Однако, немного не доехав до Московской окружной дороги, я вдребезги разбил автомобиль, который перевернулся от полувстречного удара в грузовик. После чего пришлось послать Насте телеграмму, предупредив, что встретить не могу, поскольку Аннушка разлила подсолнечное масло, но я жив и здоров. Короче говоря, ее встретил и привез домой Олег Николаевич Ефремов, она тут же пересела в свою машину и приехала за мной. А мы с друзьями как раз выпивали по случаю чудесного спасения от неминуемой гибели; она посадила меня в машину и увезла к себе. Так я у нее и остался...».

В 1976-м году Александр Градский и Анастасия Вертинская поженились. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 1976-м году они поженились. Накануне свадьбы Градский Насте сказал: Дорогая, теперь ты можешь стать Анастасией Градской!. И та ему ответила: Дорогой я-то могу стать Анастасией Градской, а вот тебе никогда не стать Александром Вертинским!

Понятно, что при таком замесе амбиций обоих супругов ничего хорошего из их союза получиться не могло. Через пару лет они расстались. Анастасия Александровна в своих интервью не раз говорила, что брак с Градским был «очевидной ошибкой», мол их реальности «никогда не совпадали». На что Александр Борисович изумлялся: чем он так насолил Вертинской, что она про него доброго слова не скажет? Когда они были вместе всё было не так уж плохо…

В союзе с Ольгой родились долгожданные дети – Даниил и Мария. Фото: Евгения ГУСЕВА

Но гораздо большую боль, вероятней всего, ему принес третий брак – с Ольгой Фартышевой, которая была моложе Градского на 11 лет. Они поженились в 1980-м. Градскому было чуть за 30, Ольге только исполнилось двадцать лет. Именно в этом союзе родились долгожданные дети – Даниил и Мария. Этот брак продержался 20 лет. Градский по-прежнему много выступал, ездил с гастролями, зарабатывал. Жена занималась домом и детьми – семейная идиллия. И вдруг неожиданный развод причем по инициативе Ольги: как будто бы она встретила новую любовь, мужчину мечты, за которого собралась замуж.

Градский после расставания с Ольгой оправдывался, что они давно не жили вместе и всё шло к разводу… Но друзья музыканта говорили, что Ольга своим уходом нанесла сильнейший удар по его самолюбию. После развода с Градским она действительно быстро вышла замуж. Их дети остались жить с отцом.

Мария и Даниил после развода родителей остались жить с Александром Борисовичем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ну а Градский в 2003-м году встретил 20-летнюю киевлянку Марину Коташенко. Прелестное юное создание не смутила разница в возрасте в тридцать с лишним лет. Градскому на тот момент было в районе 55. По версии Градского, Марина закончила юридический факультет Киевского университета. Но решила, что профессия модели будет ее кормить сытнее, а работать юристом никогда не поздно. И уехала покорять подиум в Москву.

Как они познакомились, мне рассказал сам Александр Борисович:

- Встретил Марину на улице. Подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. И решил, если я с ней не познакомлюсь, никогда этого себе не прощу. Хотя я был в тот момент не в лучшей форме для знакомства - грязный, возвращался со стройки. Не было никакой уверенности, что она захочет со мной знакомиться. И тогда я сказал сакраментальную фразу: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории» - и заржал, как бы стесняясь. Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала меня в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, однако взяла мой телефон. А через две недели перезвонила.

Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать такая красавица. С ее данными она могла бы заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной благодаря неким не ведомым мне самому моим достоинствам.

Многие говорили, что этот союз ненадолго. Но они продолжали жить вместе, рожали детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Марина тоже тогда мне призналась (мы беседовали у Градского дома в его квартире на Тверской): ей просто повезло, такое на нее свалилось счастье! И ведь ума хватило это счастье не упустить.

- О разнице в возрасте не задумываюсь, точнее, ее не чувствую. Градский же не обычный человек, он уникальный. Поэтому возраст в данном случае не имеет значения. Кстати, из-за возраста больше всего волновались мои родители. Они моложе Саши на несколько лет. Но когда моя мама приехали к нам в гости, она в Сашу влюбилась, - сказала Марина.

Первый ребенок у Александра Градского и Марины Коташенко родился в 2014 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Гораздо сложнее было наладить отношения с детьми Градского от предыдущего брака. Александр Борисович с Мариной и взрослые Даниил и Маша одно время жили под одной крышей в просторной квартире музыканта в районе Тверской улицы. «Отношения дипломатические, - уклончиво говорил Александр Борисович. - У нас сразу не получилось американской семьи, где все любят друг друга и бывшие супруги дружат семьями. Мои дети, которые пока живут со мной, - почти ровесники Марины. Но над улучшением отношений все мы работаем...»

Многие тогда говорили, что этот союз ненадолго. Мол шустрая киевлянка получит от Градского по максимуму и бросит его. Нет, они продолжали жить вместе, рожали детей. У пары появились сыновья – Александр (7 лет) и Иван (три года). Но официально оформлять отношения не стали. Марина в основном живет с детьми в загородном доме Градского в подмосковном Новоглаголево.

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