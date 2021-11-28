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Звезды28 ноября 2021 6:16

Александр Градский: «Я привык, что нет проблем, с которыми нельзя справиться. Но со смертью справиться нельзя»

Знаменитый певец и композитор скончался на 73-м году жизни
Денис КОРСАКОВ
Денис КОРСАКОВ
Комментарии (24)Комментарии (24)(24)
Такого трагического поворота не ожидал никто.

Такого трагического поворота не ожидал никто.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Александр Борисович не написал мемуаров, и в последние годы нечасто и неохотно давал интервью. Хотя как раз в последние девять лет журналисты активно за ним охотились: шоу «Голос», где он почти не пел сам, а в основном слушал других, обеспечило ему новый взлет популярности. Он, разумеется, был самым солидным и авторитетным среди наставников - с самого начала казалось, что снизу вверх на него смотрят не только участники, но и Пелагея с Агутиным и Биланом.

Градский сидел в красном кресле и в очередном сезоне, в «золотом составе» жюри. Было очень заметно, что на нем уже сказываются годы и болезни. Но все-таки такого трагического поворота не ожидал никто.

Александр Борисович на съемках «Голоса», 2013 год.

Александр Борисович на съемках «Голоса», 2013 год.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

* * *

Когда ему было семь лет, он вместе с родителями переехал из Челябинской области в Москву, и сразу поступил в Гнесинскую музыкальную школу. Не то чтобы родители заметили уникальный талант - просто тогда в музыкальные школы отдавали многих. Сначала Саша занимался на скрипке, но потом стало очевидно, что настоящее его дарование его лежит немного в другой области. В 50-е он исполнял песни из репертуара Робертино Лорети, и даже попал на Всесоюзное радио. А в 1969-м, в 19 лет, поступил на факультет сольного пения Музыкального института имени Гнесиных (потом он еще дополнительно учился в Московской консерватории по классу композиции).

С одной стороны - самые респектабельные советские музыкальные заведения: наставником Градского в консерватории был не кто иной, как Тихон Хренников, о котором Александр Борисович сохранил самые теплые воспоминания. С другой - он всю юность выступал в популярных и очень «современных», на тогдашний взгляд, коллективах. Начал в 14 лет - исполнял песни Элвиса с группой «Тараканы», образованной учившимися в МГУ поляками. Потом пошел на «Мосфильм» пробоваться на роль Яшки-цыгана в «Неуловимых мстителях»; его не взяли, зато он познакомился с другим отвергнутым претендентом - Михаилом Турковым, внуком Михаила Шолохова, и вместе с ним «замутил» группу «Славяне». Потом участвовал в работе еще нескольких ансамблей, главным из них стала группа «Скоморохи».

Градский выступал в темных очках - это выглядело весьма необычно и в советские времена многих раздражало.

Градский выступал в темных очках - это выглядело весьма необычно и в советские времена многих раздражало.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В 1973 году он выпустил первую пластинку, на которой была первая сочиненная лично им песня - «Синий лес». В следующем году вышел фильм Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», советская вариация на тему «Шербурских зонтиков», где звучало очень много музыки. Перед съемками Кончаловский в компании секретаря Союза композиторов Мурата Кажлаева пришел посмотреть на Градского - узнать, насколько любопытный молодой рок-музыкант может быть ему полезен. У Градского как раз шла запись. Он не выходил к гостям около часа. Кажлаев был вне себя от бешенства, но Кончаловский уговорил его подождать. А в результате вышло так, что Градский заменил Кажлаева на должности композитора фильма. Он хвастливо заявил Кончаловскому: «Конечно, я пока не писал для кино, но я гениальный, поэтому смогу сделать все!» - а Кончаловский, восхитившись наглостью 24-летнего юноши, решил было снимать его в главной роли (потом она все-таки досталась Евгению Киндинову, но все песни исполнил за него Градский). Саундтрек к «Романсу», выпущенный фирмой «Мелодия» и продававшийся за 2 рубля 15 копеек, стал очень популярен - особенно среди старшеклассников, которые за ним буквально гонялись.

Ну, а потом Градского заметила Александра Пахмутова - и вручила ему его главный хит, «Как молоды мы были». Она писала эту песню для фильма «Моя любовь на третьем курсе», ее должны были исполнять сидящие у костра стройотрядовцы, но в результате «показалось, что песня слишком хороша, чтобы ее промычать у костра». И так на Градского обрушилась огромная, всесоюзная слава.

Александр Градский выступал вместе с Аллой Пугачевой.

Александр Градский выступал вместе с Аллой Пугачевой.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Но можно ли его назвать суперзвездой советской эстрады? Скорее, он потом существовал отдельно от нее, параллельно ей: были те, кто его обожал, были и те, кто категорически не принимал. В 80-е его воспринимали скорее как автора-исполнителя, не похожего ни на бардов, ни на официальных звезд вроде Иосифа Кобзона или Валентины Толкуновой. К тому же он выступал в темных очках, что выглядело весьма необычно и в советские времена многих раздражало. Сам Александр Борисович много лет спустя комментировал: «Сначала в этом было подражание – мне очень нравился актер Збигнев Цибульский, а он был в темных очках. Вдобавок у меня с семи лет сильная близорукость (минус девять. - Ред.) И потом, есть одна интересная вещь – когда ты смотришь отсюда, изнутри, то изображение ненамного темнее, оно почти такое же. То есть ты-то видишь все, а твои глаза не видны. Мне, наверное, всегда хотелось отгородиться от других людей».

Черные очки плотно вошли в жизнь Градского. На фото он с третьей женой Ольгой и детьми.

Черные очки плотно вошли в жизнь Градского. На фото он с третьей женой Ольгой и детьми.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Он сочинял рок-балеты и рок-оперы (одна - «Стадион» - была посвящена военному перевороту в Чили и убийству певца Виктора Хары, другая, «Мастер и Маргарита» по роману Булгакова, писалась больше 25 лет и ни разу не была поставлена на сцене - она существует только в виде аудиозаписи). Много выступал за границей, где Лайза Миннелли, Дайонн Уорвик, Стинг и Шарль Азнавур принимали его за своего (он с удовольствием вспоминал, как мгновенно сошелся со Стингом, опознав в его музыке отсылки к «Весне священной» Стравинского). Сочинил музыку к десяткам фильмов - от «Узника замка Иф» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, экранизации «Графа Монте-Кристо», где за кадром все время звучат песни Градского, до одной из серий «Знатоков».

* * *

Вместо мемуаров Градского нам осталась, например, книга Евгения Додолева «The ГОЛОС», вышедшая в 2013-м и основанная на нескольких интервью с Александром Борисовичем. Тот славился своими довольно резкими высказываниями, и в книге их хватает. Ну, например: «По поводу фразы «В нашей стране никто не умеет петь, кроме меня и Кобзона» поясню, я еще хлеще сказал: «Кроме меня, здесь вообще никто петь не умеет. Разве что Кобзон». Сейчас все поголовно «разбираются» в современной музыке, все вешают ярлыки – великая рок-группа, великая певица… Но когда данный субъект выезжает за границу нашего музыкального Зимбабве на какой-то детский конкурс и его там прикладывают мордой об стол, то наши СМИ не находят ничего более умного, как сказать: «Опять нас засудили…»

Или вот пассаж о том, почему он не хочет писать воспоминания: «Да меня тут же побьют… Если я напишу все, что помню… (…) Лучше уж ходить молча, с выражением, мол, я все про вас знаю, но лучше не будите во мне писателя… Я считаю их всех дерьмом, но никогда не называю конкретно кого. Поэтому каждый из них думает, что я это думаю про другого. И это всех устраивает. При этом они же меня считают человеком не их круга. И не говорят обо мне даже тогда, когда я делаю им что-то серьезное и хорошее».

Градский на церемонии вручения премии имени Высоцкого «Своя колея», 2017 год. Лишний вес явно не прибавил певцу годы жизни.

Градский на церемонии вручения премии имени Высоцкого «Своя колея», 2017 год. Лишний вес явно не прибавил певцу годы жизни.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Додолев рассказывает в книге и о лишнем весе Градского, который явно не прибавил ему годы жизни: «Саша привык быть хозяином положения во всем. Я помню, как играючи он терял вес, когда хотел. В 90-е модно было приглашать звезд в круизы, и мы с женой часто оказывались с Градскими в этих морских вояжах. И Саша часто зарекался есть во время путешествия и легко терял за пару недель килограммов десять, а то и пятнадцать. Он так привык к тому, что без проблем управляет своим весом, что эти амплитуды между грузностью и стройностью становились все значительней. А потом он просто перестал возвращаться в форму. Привык к мысли, что он и так красавец…»

В этой книге приведены не только интервью, взятые Додолевым, но и те, которые Александр Борисович давал другим журналистам. Набравшись смелости, они его спрашивали там о смерти.

В последние девять лет журналисты активно охотились за Александром Борисовичем.

В последние девять лет журналисты активно охотились за Александром Борисовичем.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

– А как бы вы хотели умереть?

– Поскорее. Бздынь – и все.

– Боитесь ли вы смерти? И в чем, на ваш взгляд, смысл жизни?

– Да, боюсь. Объясню почему. Я так привык к тому, что не существует проблем, с которыми нельзя справиться. Или, по крайней мере, пригнуть ситуацию так, чтобы она не нарушила моего пути и не давала большого негатива. И есть только одно, с чем невозможно смириться и справиться. Это смерть твоя собственная, смерть близких и вообще смерть, как таковая. (…) На вопрос о смысле жизни ответ я придумал лет восемь назад. Смысл жизни – в постоянном поиске этого смысла, а если этого поиска не происходит и никакая энергия не выделяется, считай, ты просто помер. Если ты ищешь смысл жизни, никогда его не находя, то выделяешь при этом некую человеческую энергию, которая может кому-то пригодиться.

Ну что же, его энергия точно пригодилась многим.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыАлександр Градский: досье KP.RU