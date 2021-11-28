Как умирал Александр Градский

Александр Градский был госпитализирован в Москве 26 ноября - за два дня до смерти. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Градский умер в реанимации 28 ноября. Последние три месяца знаменитый музыкант испытывал проблемы со здоровьем, которые пытался тщательно скрывать. Он отказывался от госпитализации, опровергал коронавирус и продолжал приезжать на съемки шоу "Голос" в тот момент, когда у него отказывали ноги. Перед смертью Александр Борисович регулярно жаловался на страшные боли.

Александр Градский был госпитализирован в Москве 26 ноября - за два дня до смерти. Он не смог самостоятельно добраться до ванной. Артист попросил близких помочь ему, но внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Прийти в себя музыкант смог лишь через час. Молодая возлюбленная артиста Марина Коташенко вызвала "скорую".

У Градского были проблемы с давлением, медики приезжали к нему в последние дни его жизни несколько раз. Композитор испытывал головокружение, но отказывался от госпитализации.

Несмотря на свое состояние, музыкант продолжал ездить в студию Первого канала на съемки шоу "Голос". У него отказывали ноги и он не мог сделать даже пару шагов без поддержки.

По свидетельству очевидцев, на съемки последних выпусков "Голоса" Градского доставляли в лежачем положении, передает "СтарХит". Кроме того, прямо напротив его красного кресла в студии установили вентилятор. "Александра Борисовича доставляли в студию на носилках, на таких, которые используют в скорых, на колесиках... Это даже не инвалидная коляска, а именно носилки - он был в горизонтальном положении", - делились коллеги артиста.

Они добавили, что народному артисту приходилось даже ставить капельницы. Кроме прочего, у Градского наблюдались выраженные проблемы с речью. Многие эпизоды с его словами приходилось вырезать, так как он говорил не совсем внятно.

Свои последние часы музыкант провел в реанимации. У него случился инсульт, а после инфаркта головного мозга Александра Борисовича не стало.

По некоторым данным, Александр Борисович перенес коронавирус. Мол, попал в больницу с поражением 70% легких. Однако в сентябре он опровергал это, называв слухи "чушью".