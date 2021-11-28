Точка невозврата пройдена: врач назвал момент, после которого Александр Градский уже был обречен

В ночь на 28 ноября 72-летнего Александра Градского не стало. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смерть Александра Градского стала большой утратой для его семьи, коллег, учеников и поклонников шоу "Голос". Последние несколько дней, пока госпитализированный с подозрением на инсульт музыкант боролся за жизнь, близкие молились о его выздоровлении. Однако, в ночь на 28 ноября артиста не стало: у 72-летнего Градского случился инфаркт головного мозга, он же - ишемический инсульт.

Как выяснил сайт kp.ru, в больнице у знаменитого пациента одним из первых взяли анализ на Covid-19, который оказался отрицательным. А вот антитела у Александра Борисовича были и в больших количествах. В сентябре СМИ писали, что Градский тяжело переболел коронавирусом, и хотя сам он о болезни не распространялся и продолжал работать, тест на антитела расставил все по местам.

Смерть мэтра обыватели тут же связали с перенесенным ковидом - мол, последствия болезни оказались фатальными. Тем более, что последние несколько эфиров "Голоса", как отмечали зрители, Градский выглядел неважно: было заметно, что наставнику порой тяжело говорить. Похвастаться крепким здоровьем Александр Борисович не мог и до ковида: у него болело сердце, отказывали ноги. При этом маэстро продолжал курить, несмотря на предостережения медиков. Сказывался не только возраст, но и лишний вес. Как рассказывал сам Градский, раньше он легко сбрасывал лишние килограммы, однако, с годами перестал заморачиваться на эту тему. Последний раз артист худел в 2013 году: к началу второго сезона "Голоса" он сбросил аж 31 килограмм. Однако, вскоре все они вернулись на место...

Может ли при таком анамнезе смерть Александра Градского быть связана с последствиями коронавируса, сайту kp.ru объяснил пульмонолог Сергей Пурясев.

- Да, последствия перенесенного коронавируса, особенно при наличии сопутствующих заболеваний и несоблюдении рекомендаций по реабилитации, могут быть очень серьезными, вплоть до летальных, - согласился врач-пульмонолог. - В организме происходит тромбоз мелких сосудов, что может нарушить работу всех органов - почек, печени, сердца... Возникает полиорганная патология. У Градского слабым местом оказались сосуды головного мозга, но тем не менее, он продолжал работать, несмотря на риск инсульта.

По словам доктора, увидев Градского в последних эфирах "Голоса", он сразу понял, что артист серьезно болен.

- Серьезное поражение легких было на лицо: он задыхался, даже не мог говорить, - отметил Сергей Пурясев. - Я видел, что ему не хватало жизненного объема легких из-за поражения легочной ткани, развивалась гипоксия - так выглядят инвалиды. Конечно, Градскому нужно было лечиться, он нуждался в лечебно-профилактических процедурах: оксигенации, системах с янтарной кислотой, которая улучшает клеточное дыхание, и т.д. Он должен был постоянно находиться под присмотром специалистов. Например, в Европе есть хорошее правило дружить с врачом, иметь семейного доктора. А у нас даже нет понятия "домашний врач" - люди не хотят чувствовать себя немощными, обязанными кому-то. И это приводит к трагедиям.

Известно, что дома Александр Борисович пользовался кислородным концентратором. Именно это больше всего насторожило пульмонолога.

- Кислородный концентратор - это специальный маленький чемоданчик, который концентрирует из воздуха кислород и подает через маску, - объяснил доктор Пурясев. - Такие бесплатно выдают больным в поликлиниках. И это очень тревожный знак: больные с концентратором, как правило, не возвращаются к нормальной жизни. Увы, зачастую это обреченные люди, инвалиды второй степени с дыхательной недостаточностью, которым концентратор помогает обслуживать себя: буквально дойти от кровати до туалета и обратно. Они не могут даже нормально поесть. Поэтому, если состояние Градского требовало кислородного концентратора, ему следовало проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех проектов. Ну какая работа, если человеку тяжело дышать?

Однако, решение продолжать шоу было инициативой самого Александра Градского - насильно на съемки артиста никто не загонял. Первый канал уговаривал наставника "Голоса" взять паузу, но тот отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Градский: «Я привык, что нет проблем, с которыми нельзя справиться. Но со смертью справиться нельзя»

Знаменитый певец и композитор скончался на 73-м году жизни (подробности)