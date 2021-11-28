Убийца «колбасного короля» Александр Мавриди в СИЗО имитировал попытку самоубийства

50-летнего Александра Мавриди обвиняют в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Фото: Следственный комитет России

Уголовное дело по убийству «колбасного короля» Владимира Маругова, насколько известно, в скором времени собираются передавать в суд. (Бизнесмен был убит из арбалета в бане на своем участке осенью 2020 года). А 50-летний Александр Мавриди, которого обвиняют в этом убийстве, может предпринять новую попытку побега. По крайней мере, так считают сотрудники СИЗО в подмосковном Ногинске, где сейчас находится Мавриди.

- Мужчина сидит в так называемом спецблоке. Это, можно сказать, тюрьма в тюрьме, там содержатся люди, которые нуждаются в дополнительной изоляции даже на территории СИЗО, - сообщил источник KP.RU. - Мавриди содержится в двухместной камере.

Напомним, в августе текущего года Мавриди вместе с еще четырьмя уголовниками сбежал из изолятора временного содержания в Истре. И если тех четверых переловили в течение двух недель, Мавриди удавалось скрывать больше месяца. Его поймали лишь в середине сентября. Все это время он прятался в заброшенных зданиях на территории Москвы и Подмосковья.

По словам нашего собеседника, Александр находится на профучете как склонный к бегству. Поэтому за ним следят особо тщательно. При этом кое-что в поведении мужчины дает основания предполагать, что он может готовиться к новому побегу.

- Например, однажды он имитировал попытку самоубийства, - объясняет наш источник. - Телесные повреждения он себе не нанес, но некие действия были сделаны.

Накануне Александра Мавриди в СИЗО посещали представители Общественной наблюдательной комиссии Московской области (организация следит за соблюдением прав людей, содержащихся в изоляторах, - Авт.). Им обвиняемый в убийстве жаловался на плохую медицину.

- По словам мужчины, в СИЗО ему недоступна медицинская помощь узкого специалиста, который ему необходим, - рассказал KP.RU член ОНК Московской области Александр Мальцев. - При этом он говорит, что его общение с врачом общей практики происходит в присутствии посторонних людей, осмотр - через решетку, при сокамернике, при администрации. Если это так, это нарушение права на охрану здоровья. И, конечно, ни о какой конфиденциальности, врачебной тайне, речи не идет. Мы направили запрос во ФСИН.

Между тем сотрудники изолятора считают, что к узкому врачу Мавриди хочет по другой причине. Стоит напомнить, что за убийство, похищение людей и мошенничество (в квартире Александра Мавриди нашли старенького адвоката, которого тот держал в наручниках и вынуждал переписать на себя недвижимость, - Авт.) ему и до побега светило пожизненное заключение.

- Складывается впечатление, что он любыми способами пытается покинуть камеру в спецблоке, - продолжает источник. - Причины могут быть разные. Мавриди может пытаться осмотреть «территорию», усыпить бдительность или проверить реакцию сотрудников СИЗО. Это можно расценивать как возможную подготовку к новому побегу. Тут стоит напомнить, что Александр находится на профучете как склонный к побегу, поэтому все его действия охраной рассматриваются именно с этой стороны…

К слову, терапевт СИЗО не нашел у арестанта никаких проблем со здоровьем. По его мнению, дополнительная медицинская помощь арестанту не нужна.

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Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев (подробности)